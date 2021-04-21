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В Мядельском районе 4-летний мальчик попал в реанимацию после падения с мотоблока

21.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мядельском районе 4-летний мальчик попал в реанимацию после падения с мотоблока

В Мядельском районе 4-летний ребенок упал с мотоблока. Мальчика госпитализировали в реанимацию, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ЧП произошло днем 20 апреля. Мотоблок с прицепом ехал по дороге в Мядельском районе. На борту прицепа сидел 4-летний сын водителя. Во время движения мальчик выпал на проезжую часть. В результате ребенок получил серьезные травмы. Мальчика доставили в реанимацию. Он находится в тяжелом состоянии. 

ФОТО: freepik

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В Мядельском районе 4-летний ребенок упал с мотоблока. Мальчика госпитализировали в реанимацию, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома. ЧП произошло днем 20 апреля....
 
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