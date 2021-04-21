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Как получить деньги на свержение Лукашенко, или О чем умолчали Зенкович, Федута, Макар и другие мятежники? Рубрика «Будет дополнено»
Источник материала: ОНТ
Громкое
Впрочем, околодеструктивные силы даже сейчас пытаются убедить своих адептов, что в действиях заговорщиков не было фатального криминала. И не гнушаются нагло при этом врать. Причина, впрочем, достаточно проста – в деле ещё появятся новые фигуранты и обвиняемые, так что те, кто либо помогал мятежникам, либо знал, но не сообщил в органы, отчётливо понимают, что у них проблемы.
Люди, конечно, стали такими нетерпеливыми. Ну, сказали же всем – будет интересно.
Но нужно подождать. Речь о громком деле о подготовке покушения на Президента, его сыновей и ещё определённый круг лиц. Дорогие зрители, материала – в избытке, но пока идёт следствие, фигуранты дают показания. Это не так быстро, если делать с толком и расстановкой. А вашей нетерпеливостью пользуются. Например, есть в Telegram-сообществе канальчики, называющие себя «радикальными». Они, правда, с большего лишь радикальные врунишки.
По байнету сейчас гуляет фрагмент общения в Zoom фигурантов этого дела. Якобы закрытый фрагмент с дерзкой, но смешной пометкой «это никогда не покажет пропаганда».
Ну, вызов принят. Это общение состоялось 13 февраля. Но! Вам показали 40 минут видео. А видео вообще-то хронометражом полтора часа. Вам пытаются скормить выгодный для кого-то и наименее радикальный фрагмент. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.
Итак, участники этого разговора следующие: Зенкович, Федута, Кулаженко, Перепечко, Щегельский, Макар и Костусев. Что есть в 40-минутном видео, которое тиражируется в Telegram, обрисую тезисно. Власть нужно сносить силой, правда, это приведёт к хаосу, возможно, войне, в худшем случае – «как в Сомали, но в центре Европы». Далее эксперты приходят к выводу, что насильственная смена власти «диктатора» приводит к демократии лишь в 15% случаев, и то – после хаоса длиной от 5 до 15 лет. Иные способы – санкции, мирные акции, переговоры – бессмысленны. Следовательно, приходят к выводу заговорщики, нужно создать организацию, которая будет противостоять всеми методами, «не только мирными». Но это опасно, поэтому нужно продолжать публично врать про мирный протест. Но что касается жертв, подытожили граждане: «У нас сегодня торжество слияния теории и практики».
Оппоненты, из того куска, который вы скармливаете доверчивой публике, ничего не упустил? Что касается торжества теории и практики, то расклад следующий: сейчас те, кто замешан в деле, пытаются доказать, что это просто разговоры, ничего ведь не совершено. То есть пытаются спасения ради назвать себя балаболами. Нет, они делали, и немало, и позже мы об это расскажем. Сейчас же мы покажем, какие куски этого же разговора наши оппоненты предпочли вырезать, назвав это «техническим моментом». Да ладно? Слушайте про Сороса и схему, как получить деньги на свержение Лукашенко через его фонды.
Я переведу с заговорщицкого на русский: речь идёт о том, что обязательным условием поддержки переворота в Беларуси со стороны американских фондов является решение о приватизации наших госпредприятий. Фактически заговорщики хотят продать государственные заводы за деньги на свержение Президента, а отдать заводы – после завершения миссии. То есть после Лукашенко заводы уйдут в частные руки, а бюджет Беларуси получит 0 долларов, ведь всё потрачено на мятеж. Прекрасный план, вы не находите? Но это не единственная проблема в случае успеха. Ведь если бы план удался, то дальше началась бы новая грызня за власть.
Окей, Лукашенко – диктатор. Но те, кто пытались его устранить, даже не думали о демократии. Вопрос был лишь в том, кто займёт его кресло, чтобы иметь возможность принимать решения. И первым было бы решение о передаче госсобственности в частные иностранные руки – отмотайте на пару минут назад. Может, не зря сейчас власть и лично Лукашенко работают над новой Конституцией? Иначе быть беде… Я повторю фрагмент, он из этого же разговора, который вы слышали в субботу.
Обязательным условием для тех, кто пытался снести власть в Беларуси через, давайте прямо, убийство Президента, является возможность решать, кто будет после Лукашенко. Претенденты – Зенкович, Федута, Кулаженко, Перепечко, Щегельский, Макар и Костусев. Набор, конечно, ужасающий. Мне лично кажется, позиция «кто угодно, лишь бы не Лукашенко» крайне ограниченной. И люди, которые так считают, и взрастили таких вот «федут». Если бы... через год-два мы бы все завыли от осознания катастрофы. Но хорошо, что КГБ всегда начеку. И мы сегодня можем себе позволить даже посмеяться над горе-заговорщиками и их познаниями в телефонах, алкоголе и женщинах.
Такие вот лица «новой Беларуси». Феминистки, ваш выход! Но это так, шутки ради. Если серьёзно, то… Граждане оппоненты, вы от страха сливаете какие-то куски якобы эксклюзивных видео. Так вот, это был пятый по счёту подобный разговор в Zoom, всего их восемь, и у вас, возможно, есть они все. Они есть и у нас. Но у нас есть гораздо больше. Так что боитесь вы не зря. А что у вас принято делать, когда страшно? Правильно, подставлять и предавать друг друга.
Давайте смоделируем ситуацию. Костусеву в комнате для допросов показывают этот фрагмент, в котором его подельники ждут, пока тот покинет Zoom, чтобы что-то обсудить за его спиной. Какой будет реакция Костусева?
Дождитесь. Будет интересно. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.
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Как получить деньги на свержение Лукашенко, или О чем умолчали Зенкович, Федута, Макар и другие мятежники? Рубрика «Будет дополнено»
Громкое дело о попытке организации государственного переворота активно обсуждается не только в высших политических кругах всего мира. Говорят об этом и те, кого...
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