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Самые полезные для сердца и сосудов продукты

21.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самые полезные для сердца и сосудов продукты

Высокую пользу сосудам и сердцу приносят продукты, которые содержат большое количество калия, магния, витаминов Е и С, сообщил телеканалу «Москва 24» нутрициолог, профессор и кандидат биологических наук Александр Мирошников.

Горсть миндальных орехов, отметил специалист, обогатит организм магнием. Калия больше всего содержится в кураге. В день можно съедать 4-5 штук. 

ФОТО: freepik


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Высокую пользу сосудам и сердцу приносят продукты, которые содержат большое количество калия, магния, витаминов Е и С, сообщил телеканалу «Москва 24» нутрициолог,...
 
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