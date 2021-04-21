|
Самые полезные для сердца и сосудов продукты
Источник материала: ОНТ
Высокую пользу сосудам и сердцу приносят продукты, которые содержат большое количество калия, магния, витаминов Е и С,
Горсть миндальных орехов, отметил специалист, обогатит организм магнием. Калия больше всего содержится в кураге. В день можно съедать 4-5 штук.
ФОТО: freepik
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высокую пользу сосудам и сердцу приносят продукты, которые содержат большое количество калия, магния, витаминов Е и С, сообщил телеканалу «Москва 24» нутрициолог,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)