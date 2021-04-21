Самые полезные для сердца и сосудов продукты

Источник материала: ОНТ

Высокую пользу сосудам и сердцу приносят продукты, которые содержат большое количество калия, магния, витаминов Е и С, сообщил телеканалу «Москва 24» нутрициолог, профессор и кандидат биологических наук Александр Мирошников.

Горсть миндальных орехов, отметил специалист, обогатит организм магнием. Калия больше всего содержится в кураге. В день можно съедать 4-5 штук.

ФОТО: freepik





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