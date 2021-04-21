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Милиционер погиб в Орше. Проводится проверка
Источник материала: ОНТ
Следователи проводят проверку по факту гибели сотрудника Оршанского РУВД,
Тело милиционера нашли в служебном кабинете. Обстоятельства гибели сотрудника РУВД устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.
ФОТО: БЕЛТА
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Следователи проводят проверку по факту гибели сотрудника Оршанского РУВД, пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по региону Оксану Лазько....
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