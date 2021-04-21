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Милиционер погиб в Орше. Проводится проверка

21.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Милиционер погиб в Орше. Проводится проверка

Следователи проводят проверку по факту гибели сотрудника Оршанского РУВД, пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по региону Оксану Лазько.

Тело милиционера нашли в служебном кабинете. Обстоятельства гибели сотрудника РУВД устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.

ФОТО: БЕЛТА

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Следователи проводят проверку по факту гибели сотрудника Оршанского РУВД, пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по региону Оксану Лазько....
 
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