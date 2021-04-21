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Лукашенко и Путин проведут переговоры 22 апреля: что обсудят президенты и в чем ключевая особенность встречи?

21.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко и Путин проведут переговоры 22 апреля: что обсудят президенты и в чем ключевая особенность встречи?

Анонсирована встреча президентов Беларуси и России. Контекст происходящих вокруг событий закаляет союзный дух. 

Главы государств регулярно на связи, недавно премьер Мишустин был в Минске, планируется очередной визит Александра Лукашенко в Россию. Эксперты рассказали, чего ожидают от предстоящей встречи. В студии программы «ОбъективНо» – политолог, кандидат философских наук Николай Щёкин и аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.


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Теги: Минск
 
 
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Анонсирована встреча президентов Беларуси и России. Контекст происходящих вокруг событий закаляет союзный дух.  Главы государств регулярно на связи, недавно...
 
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