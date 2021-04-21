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Лукашенко и Путин проведут переговоры 22 апреля: что обсудят президенты и в чем ключевая особенность встречи?
Источник материала: ОНТ
Анонсирована встреча президентов Беларуси и России. Контекст происходящих вокруг событий закаляет союзный дух.
Главы государств регулярно на связи, недавно премьер Мишустин был в Минске, планируется очередной визит Александра Лукашенко в Россию. Эксперты рассказали, чего ожидают от предстоящей встречи. В студии программы «ОбъективНо» – политолог, кандидат философских наук Николай Щёкин и аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
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Лукашенко и Путин проведут переговоры 22 апреля: что обсудят президенты и в чем ключевая особенность встречи?
Анонсирована встреча президентов Беларуси и России. Контекст происходящих вокруг событий закаляет союзный дух. Главы государств регулярно на связи, недавно...
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