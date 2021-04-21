«Заговор против Лукашенко» удобен Москве, чтобы взять в оборот его самого

Владимир Путин использовал «дело о госперевороте» в Беларуси, чтобы впечатлить российского обывателя и бросить камень в иноземных супостатов. Выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, российский президент возмутился тем, что «коллективный Запад» не осудил «такие вопиющие действия».



Фото kremlin.ru

Но главное — то, что Кремлю на фоне этой страшилки сподручнее взять в оборот самого Александра Лукашенко. Держись, мол, поближе к нам, интегрируйся теснее, пускай к себе наши военные базы , иначе пропадешь как швед под Полтавой.

Путин манипулятивно вплел тему подготовки переворота в Беларуси в ткань антизападной риторики: «В мире, к сожалению, похоже, все уже привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, к грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Я имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны».

Заметьте: тирада построена так, чтобы подвести к мысли, что и санкции против обоих режимов, и планы погубить белорусского вождя исходят из одних и тех же центров.

Страшилка, чтобы демонизировать Запад

Между тем публике до сих пор не представлено убедительных доказательств того, что за спинами посаженных в СИЗО КГБ Беларуси пушкиноведа Александра Федуты, адвоката Юрия Зенковича и политика Григория Костусёва стояли ЦРУ и американское руководство (или хотя бы спецслужбы Польши, Литвы). Американское гражданство Зенковича — согласитесь, аргумент слабенький.

Не вполне понятно также, какие именно действия должен был, по мысли Путина, осудить коллективный Запад. Ведь в разоблачительном сюжете по белорусскому телевидению показали только нарезку фрагментов некой зум-конференции да трепа в московском ресторане. И всё — дальше действовали только красавцы из спецслужб, которые лихо повязали фигурантов.

Ну и, потом, США и Польша отвергли обвинения в своей причастности к этой истории. И почему бы не допустить, что других комментариев не последовало только потому, что там сочли все это, мягко говоря, фантазиями?

Пассажи Путина о попытке переворота в Беларуси были рассчитаны «больше на внутреннюю аудиторию», отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.

По его словам, сейчас происходит резкое обострение отношений России с Западом, и потому «история с якобы покушением на Лукашенко» удобна, «чтобы демонизировать Запад».

«Вот Байден какое-то время назад назвал Путина убийцей — и теперь получает ответку: смотри, ты же сам вроде как хотел убить Лукашенко», — говорит аналитик.

Кто и как мог заманить Зенковича и Федуту?

Но Москва, возможно, не просто подхватила страшилку, чтобы использовать ее для пиара, а и сама приложила руку к созданию сюжета. Во всяком случае, так считает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий.

«Полагаю, что эта оперативная комбинация была разработана и реализована российскими спецслужбами», — заявил аналитик в комментарии для Naviny.by.

Как это могло выглядеть технически?

По словам Сивицкого, после начала белорусского политического кризиса в Москве по инициативе Валерия Цепкало возник один из альтернативных оппозиционных центров — Комитет народного спасения, который был поддержан российским олигархом с белорусскими корнями Дмитрием Мазепиным. Вокруг этой структуры начали объединяться вынужденные эмигрировать в Россию представители белорусского гражданского общества и оппозиции, где-то рядом нарисовались и некоторые из «бывших и действующих топовых белорусских чиновников».

Сивицкий не исключает, что в контексте этого процесса «российские спецслужбы наняли Юрия Зенковича и Александра Федуту в качестве политических консультантов. И те ехали в Москву общаться не с мифическими оппозиционно настроенными генералами вооруженных сил Беларуси, а с представителями российского силового блока». Ведь понятно, что любой сценарий смены власти в Беларуси должен учитывать позицию России, подчеркнул собеседник Naviny.by.

А что, если параллельно готовится другой, настоящий сценарий?

А потом, предполагает аналитик, Москва могла слить всю эту затею Минску. С какой целью? Их несколько, считает Сивицкий.

Во-первых, история с покушением нужна российским игрокам, чтобы оказать психологическое давление на Лукашенко перед его переговорами с Путиным, «продемонстрировать, что его политическое и физическое выживание зависит от воли Москвы». И при этом намекнуть, что в следующий раз «подобный сценарий может быть доведен до логического конца», если белорусский партнер не пойдет на уступки.

Во-вторых, говорит Сивицкий, Москва таким образом пытается убедить Лукашенко, что гарантией выживаемости режима в условиях, когда Запад плетет-де агрессивные планы, является постоянное военное присутствие России в Беларуси. Это, мол, станет прививкой от переворотов и цветных революций .

В-третьих, по мнению собеседника Naviny.by, Кремль «преследует цель обострить и так сложные отношения Минска с соседями, прежде всего Украиной и Польшей , а также Соединенными Штатами». Иначе говоря, добиться «эффекта Эрдогана». В 2016 году, пояснил аналитик, турецкому лидеру была передана информация российских спецслужб о заговоре против него, который связали с живущим в США оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом.

«Это положило начало размежеванию Турции с Соединенными Штатами, обострению ее противоречий с союзниками по НАТО и Евросоюзом, а также привело к ее тактическому сближению с Россией», — отметил Сивицкий.

Есть у него и альтернативное объяснение: всю эту кашу российские игроки могли заварить ради того, чтобы «отвести внимание от реального сценария, который готовят другие люди и ведомства».

Речь идет о гипотетическом московском сценарии, направленном — выразимся дипломатично — на изменение ситуации в Беларуси. В таком случае мы наблюдаем пускание пыли в глаза с целью усыпить бдительность Минска, считает Сивицкий.

«Москва по-прежнему заинтересована отправить Лукашенко на пенсию»

Таким образом, Лукашенко в этой истории может оказаться не столько спасенным счастливчиком, сколько объектом московских манипуляций.

Чего же хочет добиться Путин на переговорах, которые назначены на 22 апреля в российской столице?

Во-первых, белорусского гостя постараются убедить, что для получения комфортного доступа к российским энергоресурсам и рынкам следует подписать наконец дорожные карты интеграции. И прежде всего — гармонизировать налоговые системы (а де-факто — чтобы Беларусь перешла на российское налоговое законодательство). Кремлю это нужно, чтобы привязать к себе Беларусь институционально, считает Сивицкий.

Карбалевич тоже уверен: Лукашенко будут убеждать, что главное спасение от переворотов и вообще давления Запада — это более тесная интеграция. В том числе и военная: ведь если оппозиционеры действительно готовят переворот, то лучшая гарантия от этого — российские подразделения на территории Беларуси.

По мнению Сивицкого, в военной сфере Кремль в отношении Беларуси хочет реализовать «армянскую модель», а именно — разместить базу и переподчинить региональную группировку войск, в которую входят вся белорусская армия, командованию Западного военного округа России.

Кроме того, полагает он, Путин намерен продвигать и вопросы конституционной реформы , транзита власти , поскольку «Москва по-прежнему заинтересована отправить Лукашенко на пенсию ».

Через транзит власти Кремль надеется разрешить кризис в соседней стране и усилить свое влияние на политические процессы в ней через переход от суперпрезидентской к парламентской форме правления и инвестиции в политические проекты в виде партий , считает эксперт.

Впрочем, оговаривается он, маловероятно, что Лукашенко так вот сразу капитулирует. В таком случае вскоре мы будет наблюдать новый раунд обострения отношений между Минском и Москвой, резюмировал Сивицкий.

Здесь можно было бы заметить, что все это напоминает бесконечный мыльный сериал и пора снова запасаться попкорном. Но вообще-то не до шуток, потому что на кону независимость Беларуси . Спасая себя, режим ставит ее под удар.