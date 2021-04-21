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В Беларуси признаны политзаключенными еще три человека, среди которых отец и сын

21.04.2021 22:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще трех человек, осужденных по статьям о насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК) и об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК).

 

В Беларуси признаны политзаключенными еще три человека, среди которых отец и сын
Отец и сын Букасы в суде.

 

Как следует из совместного заявления, опубликованного на правозащитном сайте spring96.org, политзаключенными объявлены: Игорь Букас — осужден на четыре года лишения свободы по ст. 364 УК; Олег Букас — осужден на два года лишения свободы по ст. 364 УК; Иван Цегалко — осужден на три года лишения свободы по ч. 1 ст. 342, ст. 364 УК.

По мнению правозащитников, преследование этих людей носит политически мотивированный характер.

«Непропорционально жесткие действия милиции, направленные на пресечение мирных собраний, нельзя рассматривать как законную деятельность по защите и охране общественного порядка, а в случаях причинения в отношении представителей МВД спровоцированного ими же насилия «в ответ» со стороны протестующих, данные действия необходимо рассматривать исходя из тяжести причиненного вреда здоровью и умысла на причинение такого вреда, а также как защиту от явно неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов, действовавших в том числе по незаконному приказу (необходимая защита)», — считают правозащитники.

Как отмечается в заявлении, согласно руководству по определению понятия «политический заключенный», насилие, которое было спровоцировано исходным непропорциональным применением физической силы, спецсредств, если в действиях обвиняемого отсутствовало намерение на нанесение несимволического материального ущерба или ущерба кому-либо, дает основания рассматривать этих лиц в качестве политических заключенных.

Правозащитники требуют для политзаключенных немедленного пересмотра принятых в их отношении мер и судебных решений при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство.

Документ подписали семь правозащитных организаций: центр «Весна»; Белорусский ПЕН-центр; РОО «Правовая инициатива»; Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова; Центр правовой трансформации Lawtrend; «Инициатива FORB»; Белорусский документационный центр.

Таким образом, на 21 апреля в Беларуси признаны политическими заключенными 358 человек.

 
 
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Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще трех человек, осужденных по статьям о насилии в отношении сотрудника милиции (ст....
 
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