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Сколько работников за 2020 год «потерял» МЗКТ и какую прибыль получил
Источник материала: Tut.by
МЗКТ запомнился многим в августе 2020 года: тогда на встречу с работниками на вертолете прилетел Александр Лукашенко, а рабочие
Как сработал завод в 2020-м
Среднесписочная численность работающих на МЗКТ на начало этого года составила 4234 человека,
В 2020 году на МЗКТ выручка от реализации продукции
МЗКТ по итогам работы за прошлый год принял решение выплатить дивиденды в размере 19,19 рубля за простую акцию (годом ранее — 40,09 рубля).
По сообщениям работников МЗКТ, 22 апреля на предприятии может пройти встреча работников с председателем Совета Республики Натальей Кочановой «в формате диалоговой площадки», после чего должен пройти личный прием граждан без предварительной записи.
Мы внесли правки в первоначальную версию текста, так как потребовалось дополнительное подтверждение некоторой информации. Приносим извинения.
Напоминаем, что происходило на МЗКТ
В пятницу, 15 августа 2020 года, работники МЗКТ вышли на акцию солидарности, перед ними
17 августа 2020 года Александр Лукашенко
19 августа на предприятии появился свой стачком, работники
В декабре 2020 года МЗКТ
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