Жуткая авария на улице Кнорина в Минске: столкнулись Opel и троллейбус

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла на пересечении столичных улиц Кнорина и Севастопольской. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. По данным ГАИ, в ДТП пострадали семь человек, в том числе ребенок.



Фото читателя TUT.BY

Происшествие случилось 21 апреля, около 21.15. По словам очевидцев, Opel врезался в троллейбус, который после столкновения вылетел за пределы дороги.

По информации МЧС, спасатели деблокировали из легковушки троих. Один из них в тяжелом состоянии.



Фото читателя TUT.BY



Фото читателя TUT.BY

Как рассказали в ГАИ Минска, в связи с ДТП движение по улице Кнорина со стороны улицы Севастопольской в направлении улицы Калиновского затруднено. Позже там уточнили , что в ДТП пострадали семь человек

По предварительной информации, водитель Opel двигался по ул. Севастопольской со стороны ул. Кутузова. На пересечении с ул. Кнорина, проигнорировав требования дорожного знака «Движение без остановки запрещено», не уступил дорогу троллейбусу и столкнулся с ним. После чего водитель троллейбуса потеряла контроль над управлением транспортным средством и врезалась в светофор, затем остановку общественного транспорта и бетонное ограждение.

В результате ДТП ребенок, трое взрослых пассажиров троллейбуса, а также двое пассажиров легкового автомобиля и его водитель получили травмы, их доставили в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка.



Фото читателя TUT.BY



Фото читателя TUT.BY



Фото читателя TUT.BY

— С 21.16 из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 29, 61. Движение троллейбусов маршрута № 29 организовано по улицам Кедышко, Калиновского, проспекту Независимости, улицам Филимонова, Кедышко, Толбухина; № 61 — по улице Кедышко, — проинформировали в «Минсктрансе».

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