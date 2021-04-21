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Вейксерфинг в Чижовке! Кто-то катается на доске по затопленной улице
Источник материала: Onliner
Сегодня сразу несколько районов Минска
Возле ТЦ Green в Чижовке кто-то воспользовался подтопленной проезжей частью и, зацепившись тросом за автомобиль, прокатился по волнам на доске. Это первый официально зафиксированный случай занятия вейксерфингом в Чижовке. Следом за ним поехал велосипедист по воде. Но как называется этот вид спорта, мы не знаем.
В связи с повреждением водопроводного трубопровода ограничено движение по ул. Уборевича от дома №174 в направлении ул. Турова. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.
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