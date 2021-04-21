Вейксерфинг в Чижовке! Кто-то катается на доске по затопленной улице

Источник материала: Onliner

Сегодня сразу несколько районов Минска остались без холодной и горячей воды. Жители других частей города предложили подвезти питьевую воду, в магазинах разобрали все негазированные жидкости, которые можно употреблять человеку. Веселого мало. Но нашлись и те, кто пытается везде найти свои плюсы.

Возле ТЦ Green в Чижовке кто-то воспользовался подтопленной проезжей частью и, зацепившись тросом за автомобиль, прокатился по волнам на доске. Это первый официально зафиксированный случай занятия вейксерфингом в Чижовке. Следом за ним поехал велосипедист по воде. Но как называется этот вид спорта, мы не знаем.

В связи с повреждением водопроводного трубопровода ограничено движение по ул. Уборевича от дома №174 в направлении ул. Турова. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.