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В Минске без воды остались целые районы
Источник материала: БДГ
Вечером 21 апреля сразу несколько районов Минска остались без воды из-за серьезной аварии. Пока официального комментария от профильных ведомств нет, люди уже начали кооперироваться, чтобы помочь друг другу с доставкой воды.
Судя по всему, вода исчезла из-за крупной аварии на улице Уборевича в Минске: там из-под земли бьет фонтан, затоплены близлежащие улицы и дороги. По информации из социальных сетей, воды нет в Чижовке, Лошице, Курасовщине, проблемы есть в Серебрянке, других районах и поселке Гатово.
В некоторых телеграм-каналах люди уже кооперируются, чтобы помочь друг другу с доставкой воды. Про подвоз воды от городских властей информации пока нет.
Фото TUT.BY
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Вечером 21 апреля сразу несколько районов Минска остались без воды из-за серьезной аварии. Пока официального комментария от профильных ведомств нет, люди уже...
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