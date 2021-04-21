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Пожарный-то липовый! Аферы 66-летнего итальянца признаны национальным рекордом

22.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В течение 15 лет мужчина получал зарплату, хотя никогда не был на работе.

Фото из открытых интернет-источников

Сговор, мошенничество, подделка документов и налоговые аферы в Италии не редкость, но дело 66-летнего жителя страны можно считать национальным рекордом, пишет агентство ANSA. 

Прокуратура города Катандзаро в Калабрии сообщила об окончании расследования в отношении сотрудника местной больницы – 66-летнего Сальваторе Скумаче и его начальства.

В 2005 году медработник якобы был принят на службу в Оперативный пожарно-аварийный центр больницы Катандзаро. В общей сложности Скумаче получил 538 000 евро, несмотря на то, что он никогда не появлялся «на работе», не принимал дежурства и ни разу не надевал форму. Кроме того, чтобы скрыть эту аферу, он занимался вымогательством и угрожал другим людям.

Обвинения были предъявлены не только Сальваторе Скумаче: еще 7 человек из руководства больницы подозреваются в злоупотреблении служебным положением, подлоге и вымогательстве при отягчающих обстоятельствах.
 
 
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В течение 15 лет мужчина получал зарплату, хотя никогда не был на работе.
 
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