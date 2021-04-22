Новая раса и инфоколонии: 5 предсказаний Юваля Харари на 2050 год

Источник материала: UDF

Юваль Ной Харари — израильский военный историк, футуролог и писатель. Его книга «Sapiens: краткая история человечества» стала международным бестселлером, была переведена на 60 языков мира и разошлась тиражом в 27,5 млн экземпляров. Сегодня Харари один из самых влиятельных интеллектуалов мира. Он регулярно встречается с лидерами государств и выступает на международных форумах, где обсуждает глобальные проблемы и будущие перспективы.