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Новая раса и инфоколонии: 5 предсказаний Юваля Харари на 2050 год

22.04.2021 06:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Новая раса и инфоколонии: 5 предсказаний Юваля Харари на 2050 год
Юваль Ной Харари — израильский военный историк, футуролог и писатель. Его книга «Sapiens: краткая история человечества» стала международным бестселлером, была переведена на 60 языков мира и разошлась тиражом в 27,5 млн экземпляров. Сегодня Харари один из самых влиятельных интеллектуалов мира. Он регулярно встречается с лидерами государств и выступает на международных форумах, где обсуждает глобальные проблемы и будущие перспективы.
Юваль Харари уверен, что технологии будут определять будущее. Искусственный интеллект сможет не только контролировать жизнь, но и формировать желания, а технологически развитые страны будут эксплуатировать отстающие.

Тоталитаризм алгоритмов


Технологии, по мнению Харари, облегчают нам жизнь только в том случае, когда мы сами понимаем, что мы хотим и что нам надо. В противном случае технологии самостоятельно формируют наши желания и потом их контролируют.

«По мере совершенствования биотехнологий и машинного обучения станет легче манипулировать всеми эмоциями и желаниями людей».

Харари считает, что тогда следовать своим желаниям станет еще опасней, чем сейчас: откуда нам знать, действительно ли это наши желания?

Более того, мы еще больше станем полагаться на искусственный интеллект и алгоритмы еще больше. Если уже сейчас мы легко доверяем выбор фильма алгоритмам Netflix, подборку новостей — Facebook, а покупки — Alibaba, то что будет дальше? Нейросети знают о нас все: куда мы идем, что покупаем и делаем. Чем больше они о нас узнают, тем лучше и быстрее предсказывают наши действия.

«Как только эти алгоритмы узнают вас лучше, чем вы знаете себя, они смогут контролировать и манипулировать вами, и вы не сможете ничего с этим поделать».

Многие останутся без работы


«Автоматизация рабочих процессов уничтожит миллионы рабочих мест».

Харари говорит, что потеря работы заставит людей осваивать новые профессии. При этом неясно, как быстро и легко человек сможет адаптироваться к новым условиям.

«Сможет ли 50-летний водитель грузовика, которого только что заменили беспилотной технологией, заново обрести себя в профессии разработчика программного обеспечения или учителя йоги?»

Скорее всего, такие изменения людям придется переживать не один раз. Новые технологии и совершенствующийся ИИ создадут несколько технологических прорывов, во время каждого из которых придется переобучаться.

В школе нужно учить эмоциональной устойчивости


Сейчас в школах учат программированию и навыкам «4К»: критические мышление, коммуникация, коллаборация и креатив. Это считается залогом успеха. Харари уверен, что самое главное, чему нужно учить школьников, — это умение адаптироваться к новым условиям. Новые технологии создадут новые проблемы, с которыми человечество раньше никогда не сталкивалось, поэтому будет жизненно важно уметь их решать.

«Самой важной способностью из всех будет способность справляться с изменениями, готовность к непрерывному образованию и умение сохранять спокойствие в критических ситуациях… В 2050 году вряд ли будет острая необходимость в совершенно новых идеях, зато будет потребность в постоянном самосовершенствовании».

Не менее важно, по мнению философа, быть эмоционально устойчивым. Но этому, к сожалению, в школах не учат. «Чтобы выжить в новом мире придется стать психологически гибким и сохранять рассудок в любой ситуации».

Часть стран станет информационными колониями


В XIX веке развитые страны — такие как Великобритания, Франция, Испания — владели колониями по всему миру. Благодаря своему превосходству они могли эксплуатировать миллионы людей. Сегодня мы живем в эпоху технологического соперничества, где лидерами являются Китай и США, а большинство стран заметно отстают.

«Представьте себе, что будет с развивающимися экономиками, если текстиль или автомобили будет дешевле производить в Калифорнии, чем в Мексике? А что будет, если лет через 20 кто-нибудь в Сан-Франциско или Пекине будет знать все личные данные о каждом политике, судье и журналисте вашей страны? Будет ли страна по-прежнему независимой или станет цифровой колонией? Когда у вас достаточно данных, вам не нужно отправлять солдат, чтобы контролировать государство».

«Если не принять меры, чтобы распределить технологические богатства, которые дает нам ИИ, то они будут сконцентрированы в нескольких центрах, а другие страны либо обанкротятся, либо станут эксплуатируемыми информационными колониями».

Технологии могут привести к созданию новой расы


В ближайшие десятилетия благодаря ИИ и биотехнологиям у людей появятся немыслимые возможности реинжиниринга жизни и даже создания совершенно новых форм жизни.

«После четырех миллиардов лет эволюции, обусловленной естественным отбором, мы вступаем в новую эру неорганической жизни, рационально проектируемой человеком посредством технологий».

«Правительства, частные корпорации и армии, вероятно, будут использовать технологии для улучшения навыков, которые им необходимы, таких как интеллект и дисциплина, пренебрегая другими качествами, такими как сострадание, художественная чувствительность и духовность».

«Результатом может стать раса людей, очень умных и очень дисциплинированных, но лишенных сострадания, духовной глубины и неспособных воспринимать художественные произведения. Конечно, это не пророчество. Это всего лишь возможности. Технологии непредсказуемы».
 
Теги: Новости
 
 
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«Конечно, это не пророчество. Это всего лишь возможности. Технологии непредсказуемы».
 
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