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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бывшего полковника-миллиардера из ФСБ вычислили по брошенному в мусор компромату Предполагаемый подельник полковника-миллиардера положил документы, подтверждающие их преступную деятельность.

В основу дела против бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина легли компрометирующие документы, которые начальник обвиняемого бросил в контейнер с мусором. Об этом сообщает «Коммерсантъ».На очередном заседании Московского гарнизонного военного суда выяснилось, что Дмитрий Фролов, бывший начальник и предполагаемый подельник полковника-миллиардера, положил документы, подтверждающие их преступную деятельность, в пакет с бытовыми отходами и отнес к мусорному контейнеру около его дома.Также в ходе суда Черкалин, который признал вину в коррупции и активно сотрудничал со следствием, подтвердил раскаяние и попросил суд вынести ему «справедливый приговор», приняв к сведению смягчающие обстоятельства.Ранее сообщалось, что бывший сотрудник «банковского» отдела ФСБ рассказал следствию о новых преступлениях сотрудников ведомства. По словам прокурора, Черкалин сообщил правоохранителям о преступной деятельности его руководителя Дмитрия Фролова, а также еще о трех преступлениях, к которым причастны сотрудники ФСБ. Таким образом, он полностью выполнил условия сделки со следствием.По делу о коррупции в апреле 2019 года в Москве задержали троих сотрудников отдела управления «К» ФСБ. У них было изъято 12 миллиардов рублей. Полковники спецслужб обвиняются в мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина на 500 миллионов рублей. Черкалину также вменяется получение 850 тысяч долларов от банкира за общее покровительство.