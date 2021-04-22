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Бывшего полковника-миллиардера из ФСБ вычислили по брошенному в мусор компромату

22.04.2021 06:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Бывшего полковника-миллиардера из ФСБ вычислили по брошенному в мусор компромату
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
В основу дела против бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина легли компрометирующие документы, которые начальник обвиняемого бросил в контейнер с мусором. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На очередном заседании Московского гарнизонного военного суда выяснилось, что Дмитрий Фролов, бывший начальник и предполагаемый подельник полковника-миллиардера, положил документы, подтверждающие их преступную деятельность, в пакет с бытовыми отходами и отнес к мусорному контейнеру около его дома.

Также в ходе суда Черкалин, который признал вину в коррупции и активно сотрудничал со следствием, подтвердил раскаяние и попросил суд вынести ему «справедливый приговор», приняв к сведению смягчающие обстоятельства.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник «банковского» отдела ФСБ рассказал следствию о новых преступлениях сотрудников ведомства. По словам прокурора, Черкалин сообщил правоохранителям о преступной деятельности его руководителя Дмитрия Фролова, а также еще о трех преступлениях, к которым причастны сотрудники ФСБ. Таким образом, он полностью выполнил условия сделки со следствием.

По делу о коррупции в апреле 2019 года в Москве задержали троих сотрудников отдела управления «К» ФСБ. У них было изъято 12 миллиардов рублей. Полковники спецслужб обвиняются в мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина на 500 миллионов рублей. Черкалину также вменяется получение 850 тысяч долларов от банкира за общее покровительство.
 
 
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Предполагаемый подельник полковника-миллиардера положил документы, подтверждающие их преступную деятельность.
 
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