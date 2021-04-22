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Составили карту и выяснили, какая часть Минска осталась без воды. Список адресов, где стоят цистерны

22.04.2021 06:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске свое море Геродота, еще и не хуже полесского окажется. Простирается оно по улице Уборевича, а вот последствия от «разлива» выходят далеко за пределы Чижовки. Вместе с минчанами, страдающими из-за повреждения водопроводной трубы диаметром 1000 мм, Onliner составил карту ЧП, чтобы выяснить, какая часть столицы внезапно осталась без воды.

«На Игуменском тракте, 26 вообще беда. Только ходила в магазин: в „Зеленом клене“ осталось минералки пару бутылок, обычной воды без газа даже в маленьких бутылках нет», «Левкова, 45 — воды нет уже час-полтора. В магазинах тоже нет воды, покупали на заправке», «Отсутствует вода на Могилевской, 10 и в расположенных рядом домах. Питьевой воды в магазинах тоже нет — всю раскупили», — жалуются минчане.

Меж тем Мингорисполком опубликовал список адресов, где можно добыть свежую воду. Пока это только пять точек.

  • Больница скорой медицинской помощи, ул. Кижеватова, 60;
  • 10-я больница, ул. Уборевича, 73;
  • 3-я детская больница, ул. Кижеватова, 60/1;
  • 11-я больница, ул. Корженевского, 4;
  • Санаторная школа-интернат 9, ул. Черниговская, 46.

Также оперативно был создан чат «водной» взаимопомощи — в нем те, кто может привезти воду, и те, кто в ней нуждается, находят друг друга.

Для сравнения: так выглядела ЧП-карта Минска, когда прошлым летом у половины города из кранов потекла дурно пахнущая вода.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске свое море Геродота, еще и не хуже полесского окажется. Простирается оно по улице Уборевича, а вот последствия от «разлива» выходят далеко за пределы...
 
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