Автоцистерны с питьевой водой направлены в пять точек Минска

Источник материала: ОНТ

Минска" class="one-news__figure-img">

Жители Октябрьского, Ленинского и Заводского районов Минска остались без воды из-за прорыва трубы . Автоцистерны с питьевой водой направлены в первую очередь к больницам, сообщили в Мингорисполкоме.

Больница скорой медицинской помощи (ул. Кижеватова, 60);

10-я больница (ул. Уборевича, 73);

3-я детская больница (ул. Кижеватова, 60/1);

11-я больница (ул. Корженевского, 4);

Санаторная школа-интернат 9 (ул. Черниговская, 46).

В связи с повреждением ограничено движение транспорта по ул. Уборевича (от дома 174 в направлении ул. Турова), предупредили в столичной Госавтоинспекции. Также на сайте МЧС появилась информация, что поврежден и подземный газопровод. На месте работают аварийные бригады.

ФОТО: БЕЛТА

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