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Автоцистерны с питьевой водой направлены в пять точек Минска

22.04.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автоцистерны с питьевой водой направлены в пять точек МинскаМинска" class="one-news__figure-img">

Жители Октябрьского, Ленинского и Заводского районов Минска остались без воды из-за прорыва трубы. Автоцистерны с питьевой водой направлены в первую очередь к больницам, сообщили в Мингорисполкоме. 

  • Больница скорой медицинской помощи (ул. Кижеватова, 60);
  • 10-я больница (ул. Уборевича, 73);
  • 3-я детская больница (ул. Кижеватова, 60/1);
  • 11-я больница (ул. Корженевского, 4);
  • Санаторная школа-интернат 9 (ул. Черниговская, 46).

В связи с повреждением ограничено движение транспорта по ул. Уборевича (от дома 174 в направлении ул. Турова), предупредили в столичной Госавтоинспекции. Также на сайте МЧС появилась информация, что поврежден и подземный газопровод. На месте работают аварийные бригады.

ФОТО: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Жители Октябрьского, Ленинского и Заводского районов Минска остались без воды из-за прорыва трубы. Автоцистерны с питьевой водой направлены в первую очередь к...
 
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