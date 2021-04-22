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Автоцистерны с питьевой водой направлены в пять точек Минска
Источник материала: ОНТМинска" class="one-news__figure-img">
Жители
В связи с повреждением ограничено движение транспорта по ул. Уборевича (от дома 174 в направлении ул. Турова), предупредили в столичной Госавтоинспекции. Также
ФОТО: БЕЛТА
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Жители Октябрьского, Ленинского и Заводского районов Минска остались без воды из-за прорыва трубы. Автоцистерны с питьевой водой направлены в первую очередь к...
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