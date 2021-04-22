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А вы так делаете? Парикмахер назвала самые частые ошибки при уходе за волосами

22.04.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

А вы так делаете? Парикмахер назвала самые частые ошибки при уходе за волосами

Какие ошибки люди допускают, когда ухаживают за своими волосами? Об этом изданию Daily Mail рассказала австралийский парикмахер Брисбена Фейт Уильямс.

Главное правило ухода – регулярная стрижка. Это самый действенный способ избежать секущихся кончиков волос.

Также парикмахер посоветовала использовать термозащиту для волос во время их сушки и укладки, чтобы защитить локоны от негативного влияния высоких температур. 

Мыть голову ежедневно Уильямс не рекомендует, в противном случае волосы будут быстрее загрязняться. Вместо частого мытья лучше использовать сухой шампунь. 

ФОТО: freepik

 


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Какие ошибки люди допускают, когда ухаживают за своими волосами? Об этом изданию Daily Mail рассказала австралийский парикмахер Брисбена Фейт Уильямс. Главное...
 
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