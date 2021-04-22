А вы так делаете? Парикмахер назвала самые частые ошибки при уходе за волосами

Источник материала: ОНТ

Какие ошибки люди допускают, когда ухаживают за своими волосами? Об этом изданию Daily Mail рассказала австралийский парикмахер Брисбена Фейт Уильямс.

Главное правило ухода – регулярная стрижка. Это самый действенный способ избежать секущихся кончиков волос.

Также парикмахер посоветовала использовать термозащиту для волос во время их сушки и укладки, чтобы защитить локоны от негативного влияния высоких температур.

Мыть голову ежедневно Уильямс не рекомендует, в противном случае волосы будут быстрее загрязняться. Вместо частого мытья лучше использовать сухой шампунь.

ФОТО: freepik





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