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Netflix назвал самый популярный сериал этого года
Источник материала: Tut.by
Французский сериал «Люпен» о мести и ограблениях с Омаром Си в главной роли стал самым популярным сериалом на Netflix за первые три месяца 2021 года. Об этом
Стриминговый сервис поделился данными, что сериал за первые четыре недели после выхода посмотрело 76 миллионов пользователей. Напомним, с 2019 года за «просмотр» засчитывается хотя бы две минуты вашего времени, уделенного серии. Ранее для этого нужно было посмотреть 70% серии.
76 миллионов просмотров у сериала — на данный момент лучший результат 2021-го года. Рекорд по просмотрам за все время пока
Действие сериала «Люпен» разворачивается вокруг иммигранта из Сенегала по имени Ассан Диоп, который мстит за отца — того подставила богатая семья. Еще подростком парень зачитывался приключениями джентльмена-грабителя Арсена Люпена и действует в лучших традициях своего книжного кумира. Сериал основан на серии приключенческих романов о благородном воре французского писателя Марселя Леблана.
На «КиноПоиске» у «Люпена» оценка 7,3. На IMDb — 7,5.
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Французский сериал «Люпен» о мести и ограблениях с Омаром Си в главной роли стал самым популярным сериалом на Netflix за первые три месяца 2021 года. Об этом пишет The...
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