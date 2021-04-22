Netflix назвал самый популярный сериал этого года

Источник материала: Tut.by

Французский сериал «Люпен» о мести и ограблениях с Омаром Си в главной роли стал самым популярным сериалом на Netflix за первые три месяца 2021 года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.



Омар Си («1+1») в роли Ассана Диопа. Фото: кадр из сериала «Люпен»

Стриминговый сервис поделился данными, что сериал за первые четыре недели после выхода посмотрело 76 миллионов пользователей. Напомним, с 2019 года за «просмотр» засчитывается хотя бы две минуты вашего времени, уделенного серии. Ранее для этого нужно было посмотреть 70% серии.

76 миллионов просмотров у сериала — на данный момент лучший результат 2021-го года. Рекорд по просмотрам за все время пока принадлежит проекту «Бриджертоны». Его посмотрело как минимум 82 миллиона зрителей — это данные на конец января этого года.

Также в первом квартале 2021-го были популярны проекты «Судьба: Сага Винкс» (57 миллионов просмотров), «Кто убил Сару?» (55 миллионов просмотров), «Джинни и Джорджия» (52 миллиона просмотров), «Улица Светлячков» (49 миллионов просмотров) и «Кобра Кай» (45 миллионов просмотров).

Действие сериала «Люпен» разворачивается вокруг иммигранта из Сенегала по имени Ассан Диоп, который мстит за отца — того подставила богатая семья. Еще подростком парень зачитывался приключениями джентльмена-грабителя Арсена Люпена и действует в лучших традициях своего книжного кумира. Сериал основан на серии приключенческих романов о благородном воре французского писателя Марселя Леблана.

На «КиноПоиске» у «Люпена» оценка 7,3. На IMDb — 7,5.