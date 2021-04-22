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«Будешь знать, как ф… показывать». Узнали, почему водитель Porsche гонялся за таксистом и ударил его

22.04.2021 07:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера утром на проспекте Победителей водитель Porsche с российскими регистрационными знаками гонялся за таксистом, затем ударил его и, развернувшись с нарушением ПДД, уехал. AUTO.TUT.BY поговорил с таксистом и узнал, с чего начался этот дорожный конфликт.

Напомним, на видео, которое прислал наш читатель, видно, как по проспекту Победителей в Минске за белой такси KIA Rio едет Porsche Cayenne. Погоня начинается напротив гостиницы «Юбилейная», а заканчивается на перекрестке возле отеля «Европа». Там машины остановились на светофоре. В этот момент водитель Porsche вышел из авто, подошел к Kia и ударил таксиста.

— Все началось на перекрестке проспекта Победителей и Мельникайте, — рассказывает AUTO.TUT.BY свою версию произошедшего таксист, который попросил не называть его имя. — Впереди был красный свет, я ехал в правом ряду, и заметил, что у соседа по потоку — тоже такси — приоткрыт капот. Я поравнялся с коллегой и остановился, чтобы сообщить ему об этом.

За таксистом в этот момент ехал Porsche Cayenne, водитель которого стал мигать дальним светом и сигналить.

— Я обернулся и через стекло показал ему знак поднятым вверх указательным пальцем — мол, одну секундочку. Загорелся зеленый, и все продолжили движение. Но Cayenne преследовал меня несколько кварталов. На перекрестке у отеля «Европа» он вышел из машины и подошел ко мне. Я немного приоткрыл стекло, чтобы с ним поговорить. Он врезал мне по лицу со словами «Будешь знать, как мне ф.. показывать». Отреагировать я не успел. Полный номер машины не запомнил, судя по региону 799, это Москва. Регистратора у меня нет.

По словам таксиста, он намерен обратиться в милицию, правда, сомневается, что водителя найдут.

Отметим, что в ГАИ Минска нам рассказали, что по данному факту начата проверка, ее результаты мы сообщим позже.

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Теги: Минск
 
 
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Вчера утром на проспекте Победителей водитель Porsche с российскими регистрационными знаками гонялся за таксистом, затем ударил его и, развернувшись с нарушением...
 
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