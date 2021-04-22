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«Шахтер» и БАТЭ сделали шаг к финалу Кубка Беларуси

22.04.2021 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прошли первые полуфинальные матчи розыгрыша Кубка Беларуси сезона 2020/2021.

«Шахтер» и БАТЭ сделали шаг к финалу Кубка Беларуси

«Шахтер» дома не без труда переиграл «Ислочь» — 1:0, а БАТЭ также в родных пенатах уверенно переиграл «Торпедо-БелАЗ» — 4:1.

Ответные встречи пройдут 5 мая.

Битва за трофей состоится 23 мая в Гомеле.

 

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Прошли первые полуфинальные матчи розыгрыша Кубка Беларуси сезона 2020/2021.
 
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