«Шахтер» и БАТЭ сделали шаг к финалу Кубка Беларуси

Прошли первые полуфинальные матчи розыгрыша Кубка Беларуси сезона 2020/2021.





«Шахтер» дома не без труда переиграл «Ислочь» — 1:0, а БАТЭ также в родных пенатах уверенно переиграл «Торпедо-БелАЗ» — 4:1.

Ответные встречи пройдут 5 мая.

Битва за трофей состоится 23 мая в Гомеле.