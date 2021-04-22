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Задержания в России: "Спасибо, что не бьёте!". Жестко было в Питере
Источник материала: Партизан
1485 человек задержаны на митингах в России. В Питере – 669, а в Москве – 26
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Там применялись электрошокеры в отношении граждан, воспользовавшихся правом на свободу мирного протеста, гарантированного Конституцией. В Москве же по окончании акции десятки оставшихся на улице демонстрантов скандировали в адрес полиции: «Спасибо, что не бьете»,
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1485 человек задержаны на митингах в России. В Питере – 669, а в Москве – 26
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