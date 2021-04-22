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Проект «ОВД-Инфо», что к 23:30 их сотрудники зафиксировали 1 485 задержаний на прошедших в России митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Примечательно, что Москва в этом списке занимает лишь третье место с 26 задержанными. На первом месте Петербург — 669 задержанных, а на втором месте Уфа — 95 задержанных. Напомним, в этот раз наиболее жестокими задержаниями на митингах отметились именно силовики Петербурга.