Дело «гомельских погребов»: появился 4-й подозреваемый. Всем предъявлено обвинение в заговоре

Четырем задержанным по делу о подготовке «вооруженного мятежа» в Беларуси и «покушения на жизнь» правителя страны Александра Лукашенко было предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти. Об этом рассказал в среду, 21 апреля, начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек в эфире телеканала Беларусь 1.





цитируе т telegraf.by По его словам, «все задержанные дают признательные показания и сотрудничают со следствием»,т telegraf.by





О предотвращении «военного переворота» в Беларуси заявила ФСБ России 17 апреля. При этом ведомство утверждало, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, задержанные в Москве 13 и 14 апреля, намеревались свергнуть в Беларуси конституционный строй, а также «физически устранить» Лукашенко.





Сам Лукашенко, комментируя в тот же день, 17 апреля, информацию КГБ Беларуси и ФСБ РФ о «военном перевороте», заявил, что задержанный 12 апреля в Минске лидер оппозиционной Партии БНФ (Белорусский народный фронт) Григорий Костусёв также поддерживал силовой вариант смены власти.





Имя четвертого подозреваемого по этому делу до сих пор не известно. Константин Бычек во время выступления на канале Беларусь 1 его не назвал.





По словам Лукашенко, злоумышленники не только собирались убить его самого, но и планировали покушение на его сыновей: собирались захватить «одного, второго (его сына. — ред.), как получится», и посадить их «в погреб» в Гомельской области.





Александр Лукашенко неоднократно утверждал, что к якобы готовящемуся в Беларуси госперевороту причастны спецслужбы США. Со своей стороны, Госдеп назвал подобные обвинения в адрес Соединенных Штатов «абсолютно ложными».

В России обиделись на Запад. Игнорируют обвинения в заговоре

Ранее Телеграф сообщил, что президент РФ Владимир Путин 21 апреля в своем обращении к федеральному собранию вспоминал про Беларусь.





По его словам, на Западе придумали «новый вид спорта» по свержению неугодных. А потом сравнил Александра Лукашенко с Виктором Януковичем и венесуэльским Мадуро.

В США всё-таки отреагировали

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 21 апреля всё-таки прокомментировала обвинения Владимира Путина в соучастии властей США в подготовке госпереворота силами филолога и адвоката.





«Я могу подтвердить, что в самом деле никаких оснований для таких суждений нет», — сказала она, в ответ на просьбу журналиста прокомментировать эту версию событий.



