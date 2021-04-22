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Акушер-гинеколог материнству онлайн — вот какие советы она получила, чтобы найти клиентов по всему СНГ
22.04.2021 08:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Акушер-гинеколог Виктория Матвиенко в 2017 запустила школу для беременных «Первая ласточка», а в прошлом году перевела ее в онлайн. И столкнулась со множеством проблем — типичных для тех, кто строит онлайн-проекты. Что мешает «Первой ласточке» стать крупным международным проектом и какие решения подсказывают эксперты?
Организаторы проекта «Рабочая группа» ― «Про бизнес» и Pro Retail
Партнер весеннего сезона «Рабочей группы» ―
Разбор реальных бизнес-кейсов в прямом эфире — вот что происходит в весеннем сезоне нашего проекта «Рабочая группа». С кейсом Виктории Матвиенко, владелицы онлайн-школы материнства «Первая ласточка», справляться помогали управляющий партнер группы компаний ASCOM, бизнес-консультант компании PRO RETAIL Анна Заборонок и соучредитель компании Webcom Group и спикер Webcom Academy Сергей Царик.
Смотрите полную версию прямого эфира:
Вот несколько фактов об этом бизнесе:
«Первая ласточка» и проблема «двухнедельных» клиентов
Жизненный цикл клиента в онлайн-школе начинается с планирования беременности. Девушка становится подписчицей проекта, потому что ей интересна эта тема. Затем она обращает внимание на основной продукт школы — курс «Супермама». Он состоит из 11 вебинаров и 2 прямых эфиров. Группы набираются каждый месяц, занятия длятся две недели. И через две недели клиентка… уходит.
Спустя две недели курсов «Первая ласточка» «отпускает» свою клиентку и вынуждена снова искать тех, кто планирует беременность и захочет учиться в онлайн-школе материнства. «Хорошо бы увеличить жизненный цикл клиента», — думает Виктория. Какие идеи предложили эксперты «Рабочей группы»?
Решение 1. Внедрить товары, которые можно продавать после родов.
Можно добавить в проект новые вебинары для мам ― как помочь ребенку спать лучше, как делать массаж и пр. Для этого нужно работать с ключевыми запросами поисковых систем.
Прямо во время трансляции «Рабочей группы» мы открываем поисковые запросы Яндекса и видим, что ищут в русскоязычном регионе. «Курсы для беременных» — 6502 запроса, «бандаж беременная» — 42 000 запросов, «беременная фотосессия» — 34 000 тысячи запросов… Все это — темы, на которых можно развить бизнес.
Решение 2. Разбить курс на разные составляющие и изменить формат лекций.
Курс можно разделить на более короткие темы, предлагать разные форматы: записанный курс, записанный + обратная связь в чате, дополнительные материалы + обратная связь в чате + прямые эфиры с наставниками.Ни в коем случае нельзя допускать ошибку — продать курсы в записи и «погнать» дальше. Такое отношение приводит к тому, что клиенты странствуют между бесплатными пробными курсами, но у них ничего не меняется в плане знаний и подхода к родам.
Онлайн-курсы будут продаваться лучше, если:
Записанные уроки позволят сократить расходы на запись ежедневных вебинаров и сделать продукт, который можно продавать дешевле, но поднять при этом маржинальность. Также эксперты посоветовали Виктории выделить консультации с наставниками в отдельный продукт.
Узнайте больше о проблемах развития онлайн-школ и вариантах решения, посмотрев
Получить рекомендации по развитию ВАШЕГО бизнеса вы можете в новом выпуске «Рабочей группы». Опишите вопрос, который вы хотели бы разобрать, и отправьте его на ab@probusiness.io с пометкой «Рабочая группа». Авторов самых интересных вопросов мы пригласим в студию!
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Акушер-гинеколог материнству онлайн — вот какие советы она получила, чтобы найти клиентов по всему СНГ
Акушер-гинеколог Виктория Матвиенко в 2017 запустила школу для беременных «Первая ласточка», а в прошлом году перевела ее в онлайн. И столкнулась со множеством...
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