Водопровод восстановили, но воду пока пить не рекомендуют

Источник материала: Onliner

В 0:15 повреждение водопровода в Минске было полностью локализовано, водоснабжение в пострадавших районах восстанавливается и было обеспечено ориентировочно в 01:30, сообщает телеграм-канал «Минск.Официально». Но пить водопроводную воду пока не рекомендуют.

Специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляется лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах столицы.

«До получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную либо привозную воду», — сообщила главный санитарный врач Минска Светлана Ермак.

Читатели подтверждают. Говорят, что это Лошица ночью.





Утром район аварии выглядит так. Фото БЕЛТА.











