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Водопровод восстановили, но воду пока пить не рекомендуют
Источник материала: Onliner
В 0:15 повреждение водопровода в Минске было полностью локализовано, водоснабжение в пострадавших районах восстанавливается и было обеспечено ориентировочно в 01:30,
Специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляется лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах столицы.
«До получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную либо привозную воду», — сообщила главный санитарный врач Минска Светлана Ермак.
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Утром район аварии выглядит так. Фото БЕЛТА.
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