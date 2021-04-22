ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Водопровод восстановили, но воду пока пить не рекомендуют

22.04.2021 08:39 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В 0:15 повреждение водопровода в Минске было полностью локализовано, водоснабжение в пострадавших районах восстанавливается и было обеспечено ориентировочно в 01:30, сообщает телеграм-канал «Минск.Официально». Но пить водопроводную воду пока не рекомендуют.

Специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляется лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах столицы.

«До получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную либо привозную воду», — сообщила главный санитарный врач Минска Светлана Ермак.

Читатели подтверждают. Говорят, что это Лошица ночью.

Водопровод восстановили, но воду пока пить не рекомендуют

Утром район аварии выглядит так. Фото БЕЛТА.

Водопровод восстановили, но воду пока пить не рекомендуют
Водопровод восстановили, но воду пока пить не рекомендуют
Водопровод восстановили, но воду пока пить не рекомендуют

Комфортный отдых на даче в компании друзей или семьи. Садовая мебель в Каталоге


Обеденная группа Fieldmann Carol FDZN 4003-T
стол + 2 стула, основание - дерево, столешница - дерево, материал: дерево
329 р.
1 предложение
Подвесное кресло Mebius Bend 3 BE003 (черный матовый)
основание - искусственный ротанг/сталь; сиденье: 1000×1150 мм, материал: металл
495 р.
3 предложения
Стол Ikea Сальтхольмен 403.761.76
стол: 650×650×710 мм, основание - сталь, столешница - сталь
115 р.
7 предложений
Набор садовой мебели Sundays Comely HL-5S-13010-5
стол + 2 кресла + 2 пуфика, стол: 450×450×450 мм, основание - искусственный ротанг/алюминий, столешница - стекло; сиденье: 720×860 мм
1538 р.
5 предложений
Сравнить эти товары →
Вся мебель для отдыха на даче

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 0:15 повреждение водопровода в Минске было полностью локализовано, водоснабжение в пострадавших районах восстанавливается и было обеспечено ориентировочно в 01:30,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Як ліквідавалі аварыю водаправоду ў Чыжоўцы. ФОТА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by