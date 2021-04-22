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Ремонт по принципу «и так сойдет»? Минчанин нанял прораба «со связями»

22.04.2021 08:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Все счастливые новоселы счастливы одинаково, каждый несчастливый новосел несчастен по-своему. Жоре Соломонову (имя изменено по просьбе героя) не довелось увязнуть в долгострое или заполучить «воздушные» метры, за которые пришлось дополнительно платить. Да и в целом со стройкой было все в порядке — застройщик не подкинул никаких сюрпризов. Проблемы у молодого человека начались только тогда, когда он решил отремонтировать свою квартиру-студию. Примерно 46 квадратных метров, стены, полы и потолки на месте, сделать их надо без выпендрежа — казалось бы, что может пойти не так.

Ремонт по принципу «и так сойдет»? Минчанин нанял прораба «со связями»

Найти мастера, будучи за границей

Современные технологии позволяют многое, в том числе общаться с людьми, находясь на другом конце земного шара. Поэтому, когда Жора решил начать ремонт, его не смутило свое же отсутствие в Беларуси. Минчанин разместил заказ на «Услугах» Onliner, примерно описав фронт работ, и принялся ждать откликов. Желающие поработать не заставили себя долго ждать.

— На мою заявку откликнулось человек восемь, — вспоминает новосел. — Посмотрел профили, переговорил с мастерами и остановил свой выбор на «ипэшнике» Виталии Новике. Дальнейшее наше с ним общение шло в Telegram. Он все грамотно и красиво рассказывал, объяснял, что конкуренты завышают цены и в смете дублируют работы, чтобы итоговая цифра была выше. Обещал, что справится с задачей за два месяца — мол, мастера у него штатные, высококлассные, а с учетом того, что есть дизайн-проект, проблем вообще не возникнет.

Ремонт по принципу «и так сойдет»? Минчанин нанял прораба «со связями»

Так как я был не в Беларуси, лично встречался с Виталием мой брат — открывал квартиру, все показывал, выезжал на другой объект, чтобы посмотреть на качество работ. Казалось, что все у нас продвигается хорошо.

Закупка черновых материалов и старт работ тоже проходили в режиме «удаленки». Виталий сбрасывал заказчику фото из квартиры, отчитывался за каждый купленный мешок смесей, присылая снимки товарных чеков.

— В самом начале сотрудничества я заводил разговор о том, чтобы заключить договор. Прораб даже скинул мне образец, но до подписания дело так и не дошло. Правда, переживаний из-за этого тогда не было — подход и результат меня радовали.

Жора, у нас проблемы

— Черновой этап мы пережили хорошо, претензий не было. Но потом настало время для чистовых работ. Я вернулся в Минск, ребята трудились, дело двигалось, но после того как мастера уложили плитку, у меня возникли вопросы. Виталий, естественно, начал убеждать, что не руки у них кривые, а итальянская плитка плохая.

Тогда я рассудил: чего спорить, ругаться — вызову-ка я специалистов, пусть они и оценят. Я действительно не эксперт и могу чего-то не знать, не понимать. Договорился с «Эво Лэндом», они пришли, изучили мою квартиру и составили акт. Оказалось, что проблем море — от некачественной покраски стен до катастрофы с плиткой.

Ремонт по принципу «и так сойдет»? Минчанин нанял прораба «со связями»

Жора проводит экскурсию по своей квартире, в которой уже случился частичный демонтаж.

— Посмотрите на стены — в таком виде мне их сдали, это финальный вариант. И подобные пятна встречаются в нескольких местах, в том числе на потолке. Только к гипсовым панелям вопросов нет, потому что делали их не люди Виталия, а ребята из сторонней организации.

Ремонт по принципу «и так сойдет»? Минчанин нанял прораба «со связями»
Ремонт по принципу «и так сойдет»? Минчанин нанял прораба «со связями»

С полом тоже накосячили. Основное помещение делится на две зоны — кухонная часть облицована плиткой, под которой идет теплый пол, а на жилой территории уложен паркет. По-моему, так делается в очень многих проектах, технология уже отработана. Но мои мастера не смогли свести в одну плоскость плитку и паркет, между ними был перепад по высоте, который очень чувствовался. К тому же шов между двумя покрытиями был миллиметров пять-шесть — это очень много.

Ремонт по принципу «и так сойдет»? Минчанин нанял прораба «со связями»
Ремонт по принципу «и так сойдет»? Минчанин нанял прораба «со связями»

С укладкой плитки возникло не меньше вопросов. Не знаю, что и как они делали, но демонтаж не составил никакого труда — плитка отщелкивалась сразу, стоило только потянуть присоску. Когда керамогранит сняли, оказалось, что под ним полным-полно пустот. Из-за такого «шахматного» подхода и не пойми какого основания теплый пол не будет работать нормально. Более того, плиточный клей разрывает на глазах — по нему бегут трещины, он без труда крошится. И ведь ремонту всего ничего — три недели. А что будет через год, через два? Да и посмотрите, какой слой — лепешки толстые, такого не должно быть.

Ремонт по принципу «и так сойдет»? Минчанин нанял прораба «со связями»




И даже паркет они умудрились положить не по технологии: использовали толстую 5-миллиметровую подложку, которую частично приклеили, а частично оставили лежать так — это чувствуется по звуку. Плюс в углу возле выхода на террасу уже образовалась яма, которую видно невооруженным глазом.

Ремонт по принципу «и так сойдет»? Минчанин нанял прораба «со связями»

К тому же раскладку начали из гардеробной: в итоге в маленьком и закрытом помещении паркет уложен идеально, зато в комнате, где все на обозрении, подрезки и стыковки.

Ремонт по принципу «и так сойдет»? Минчанин нанял прораба «со связями»

Отдельная боль минчанина — санузел. Плитка уложена так, что проблемы видны даже далекому от строительной сферы человеку. Кривые швы, сомнительные запилы под 45 градусов, «оригинальная» фуговка.

— Они даже душевой трап не смогли нормально сделать — он был уложен несимметрично: с одной стороны отступ от края 6 см, а с другой — 5. По сути, Виталий просто испортил дорогие материалы, и сейчас мне придется чуть ли не начинать сначала. Надеюсь, часть плитки получится снять аккуратно и использовать повторно, но все равно что-то придется и докупать.

Ремонт по принципу «и так сойдет»? Минчанин нанял прораба «со связями»

Понятно, что такое принимать нельзя и жить в таком тоже нельзя. А деньги-то уже уплачены: мы договаривались, что работы будут стоить $8300 по курсу, и почти вся эта сумма была передана Виталию. Я предложил ему вариант урегулирования вопроса, но тот отмахнулся — мол, могу переделать свои «косяки», и только. А как я могу доверить тебе переделку, если ты уже напортачил?

По моим прикидкам, в «реанимацию» квартиры надо будет вложить еще где-то $2500, но опять же — кто знает, что вскроется, когда реально пойдут переделки. Плюс из-за того, что переезд откладывается, мне придется еще какое-то время платить за аренду жилья, — считает непредвиденные траты минчанин.






Жора также предупредил исполнителя, что будет обращаться в Общество защиты прав потребителей и расскажет свою историю Onliner. Но прораб был непоколебим: заверил, что с Onliner — «без вариантов», так как его одногруппник якобы хорошо знает главного редактора, да и с обществом «все гладко». Солидные связи.

Ремонт по принципу «и так сойдет»? Минчанин нанял прораба «со связями»

Что скажет эксперт?

Расстроенный, новосел решил не оставлять это дело как есть. С прорабом договориться не удалось, поэтому он обратился за помощью в Общество защиты прав потребителей и заодно заказал официальную экспертизу своего «шедевра». И вот к каким выводам пришла специалист из ООО «Федкон»: «На поверхности стен и потолка имеются дефекты малярного покрытия в виде подтеков, пятен, полос. Отклонение поверхности покрытия пола жилой комнаты, выполненного из паркетной доски, от горизонтали составляет 4 и 6 мм/м.

Ремонт по принципу «и так сойдет»? Минчанин нанял прораба «со связями»
Ремонт по принципу «и так сойдет»? Минчанин нанял прораба «со связями»

На поверхности конструкции пола системы „теплый пол“ имеются пустоты, выбоины, трещины, цементный раствор имеет непрочное сцепление с основанием (раствор отслаивается при силовом воздействии без применения инструментов), установлено, что клеящий состав наносился неравномерно, имеются пустоты и пропуски. Отклонение от вертикальности облицовочной поверхности стен санузла, выполненной из керамической плитки, составляет 2—6 мм/м. В ходе осмотра было выполнено вскрытие облицованной поверхности стены санузла, выполненной из керамической плитки, в результате которого установлено, что клеящий состав наносился неравномерно, имеются пустоты и пропуски. Отклонение ширины шва облицованной поверхности составляет 4 мм (ширина шва от 2 до 6 мм). В ходе осмотра установлено, что водопроводные трубы подвижны при незначительных силовых воздействиях, крепления отсутствуют».

Ну и самое интересное: эксперт, зная уже все неточности и неровности, также рассчитала стоимость затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ. Эта сумма вряд ли порадует прораба: по мнению специалиста, на исправление ситуации уйдет 15 654,49 рубля.

Ремонт по принципу «и так сойдет»? Минчанин нанял прораба «со связями»

Слово прорабу

Как и всегда в таких случаях, мы захотели выслушать точку зрения прораба, тем более что отзывы у «ипэшника» хорошие (только одна заказчица поставила Виталию единицу, отметив, что никогда не посоветовала бы его своим знакомым). Мы звонили мастеру, но безуспешно. Тогда написали сообщение в Viber и дождались ответа. Виталий указал, что сможет побеседовать после 19 часов. Однако после 19 выяснилось, что супруга мастера заболела и он сам чувствует себя неважно. Специалист также уточнил, что у него есть кое-какие размышления насчет порядочности заказчика и в будущем он сможет все это рассказать при личной встрече. Дождемся выздоровления Виталия и обязательно побеседуем с ним, чтобы дополнить картину.

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Все счастливые новоселы счастливы одинаково, каждый несчастливый новосел несчастен по-своему. Жоре Соломонову (имя изменено по просьбе героя) не довелось...
 
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