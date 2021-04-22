Ремонт по принципу «и так сойдет»? Минчанин нанял прораба «со связями»

Источник материала: Onliner

Все счастливые новоселы счастливы одинаково, каждый несчастливый новосел несчастен по-своему. Жоре Соломонову (имя изменено по просьбе героя) не довелось увязнуть в долгострое или заполучить «воздушные» метры, за которые пришлось дополнительно платить. Да и в целом со стройкой было все в порядке — застройщик не подкинул никаких сюрпризов. Проблемы у молодого человека начались только тогда, когда он решил отремонтировать свою квартиру-студию. Примерно 46 квадратных метров, стены, полы и потолки на месте, сделать их надо без выпендрежа — казалось бы, что может пойти не так.





Найти мастера, будучи за границей

Современные технологии позволяют многое, в том числе общаться с людьми, находясь на другом конце земного шара. Поэтому, когда Жора решил начать ремонт, его не смутило свое же отсутствие в Беларуси. Минчанин разместил заказ на «Услугах» Onliner, примерно описав фронт работ, и принялся ждать откликов. Желающие поработать не заставили себя долго ждать.

— На мою заявку откликнулось человек восемь, — вспоминает новосел. — Посмотрел профили, переговорил с мастерами и остановил свой выбор на «ипэшнике» Виталии Новике. Дальнейшее наше с ним общение шло в Telegram. Он все грамотно и красиво рассказывал, объяснял, что конкуренты завышают цены и в смете дублируют работы, чтобы итоговая цифра была выше. Обещал, что справится с задачей за два месяца — мол, мастера у него штатные, высококлассные, а с учетом того, что есть дизайн-проект, проблем вообще не возникнет.





Так как я был не в Беларуси, лично встречался с Виталием мой брат — открывал квартиру, все показывал, выезжал на другой объект, чтобы посмотреть на качество работ. Казалось, что все у нас продвигается хорошо.

Закупка черновых материалов и старт работ тоже проходили в режиме «удаленки». Виталий сбрасывал заказчику фото из квартиры, отчитывался за каждый купленный мешок смесей, присылая снимки товарных чеков.

— В самом начале сотрудничества я заводил разговор о том, чтобы заключить договор. Прораб даже скинул мне образец, но до подписания дело так и не дошло. Правда, переживаний из-за этого тогда не было — подход и результат меня радовали.

Жора, у нас проблемы

— Черновой этап мы пережили хорошо, претензий не было. Но потом настало время для чистовых работ. Я вернулся в Минск, ребята трудились, дело двигалось, но после того как мастера уложили плитку, у меня возникли вопросы. Виталий, естественно, начал убеждать, что не руки у них кривые, а итальянская плитка плохая.

Тогда я рассудил: чего спорить, ругаться — вызову-ка я специалистов, пусть они и оценят. Я действительно не эксперт и могу чего-то не знать, не понимать. Договорился с «Эво Лэндом», они пришли, изучили мою квартиру и составили акт. Оказалось, что проблем море — от некачественной покраски стен до катастрофы с плиткой.





Жора проводит экскурсию по своей квартире, в которой уже случился частичный демонтаж.

— Посмотрите на стены — в таком виде мне их сдали, это финальный вариант. И подобные пятна встречаются в нескольких местах, в том числе на потолке. Только к гипсовым панелям вопросов нет, потому что делали их не люди Виталия, а ребята из сторонней организации.









С полом тоже накосячили. Основное помещение делится на две зоны — кухонная часть облицована плиткой, под которой идет теплый пол, а на жилой территории уложен паркет. По-моему, так делается в очень многих проектах, технология уже отработана. Но мои мастера не смогли свести в одну плоскость плитку и паркет, между ними был перепад по высоте, который очень чувствовался. К тому же шов между двумя покрытиями был миллиметров пять-шесть — это очень много.









С укладкой плитки возникло не меньше вопросов. Не знаю, что и как они делали, но демонтаж не составил никакого труда — плитка отщелкивалась сразу, стоило только потянуть присоску. Когда керамогранит сняли, оказалось, что под ним полным-полно пустот. Из-за такого «шахматного» подхода и не пойми какого основания теплый пол не будет работать нормально. Более того, плиточный клей разрывает на глазах — по нему бегут трещины, он без труда крошится. И ведь ремонту всего ничего — три недели. А что будет через год, через два? Да и посмотрите, какой слой — лепешки толстые, такого не должно быть.















И даже паркет они умудрились положить не по технологии: использовали толстую 5-миллиметровую подложку, которую частично приклеили, а частично оставили лежать так — это чувствуется по звуку. Плюс в углу возле выхода на террасу уже образовалась яма, которую видно невооруженным глазом.





К тому же раскладку начали из гардеробной: в итоге в маленьком и закрытом помещении паркет уложен идеально, зато в комнате, где все на обозрении, подрезки и стыковки.





Отдельная боль минчанина — санузел. Плитка уложена так, что проблемы видны даже далекому от строительной сферы человеку. Кривые швы, сомнительные запилы под 45 градусов, «оригинальная» фуговка.

— Они даже душевой трап не смогли нормально сделать — он был уложен несимметрично: с одной стороны отступ от края 6 см, а с другой — 5. По сути, Виталий просто испортил дорогие материалы, и сейчас мне придется чуть ли не начинать сначала. Надеюсь, часть плитки получится снять аккуратно и использовать повторно, но все равно что-то придется и докупать.





Понятно, что такое принимать нельзя и жить в таком тоже нельзя. А деньги-то уже уплачены: мы договаривались, что работы будут стоить $8300 по курсу, и почти вся эта сумма была передана Виталию. Я предложил ему вариант урегулирования вопроса, но тот отмахнулся — мол, могу переделать свои «косяки», и только. А как я могу доверить тебе переделку, если ты уже напортачил?

По моим прикидкам, в «реанимацию» квартиры надо будет вложить еще где-то $2500, но опять же — кто знает, что вскроется, когда реально пойдут переделки. Плюс из-за того, что переезд откладывается, мне придется еще какое-то время платить за аренду жилья, — считает непредвиденные траты минчанин.













Жора также предупредил исполнителя, что будет обращаться в Общество защиты прав потребителей и расскажет свою историю Onliner. Но прораб был непоколебим: заверил, что с Onliner — «без вариантов», так как его одногруппник якобы хорошо знает главного редактора, да и с обществом «все гладко». Солидные связи.





Что скажет эксперт?

Расстроенный, новосел решил не оставлять это дело как есть. С прорабом договориться не удалось, поэтому он обратился за помощью в Общество защиты прав потребителей и заодно заказал официальную экспертизу своего «шедевра». И вот к каким выводам пришла специалист из ООО «Федкон»: «На поверхности стен и потолка имеются дефекты малярного покрытия в виде подтеков, пятен, полос. Отклонение поверхности покрытия пола жилой комнаты, выполненного из паркетной доски, от горизонтали составляет 4 и 6 мм/м.









На поверхности конструкции пола системы „теплый пол“ имеются пустоты, выбоины, трещины, цементный раствор имеет непрочное сцепление с основанием (раствор отслаивается при силовом воздействии без применения инструментов), установлено, что клеящий состав наносился неравномерно, имеются пустоты и пропуски. Отклонение от вертикальности облицовочной поверхности стен санузла, выполненной из керамической плитки, составляет 2—6 мм/м. В ходе осмотра было выполнено вскрытие облицованной поверхности стены санузла, выполненной из керамической плитки, в результате которого установлено, что клеящий состав наносился неравномерно, имеются пустоты и пропуски. Отклонение ширины шва облицованной поверхности составляет 4 мм (ширина шва от 2 до 6 мм). В ходе осмотра установлено, что водопроводные трубы подвижны при незначительных силовых воздействиях, крепления отсутствуют».

Ну и самое интересное: эксперт, зная уже все неточности и неровности, также рассчитала стоимость затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ. Эта сумма вряд ли порадует прораба: по мнению специалиста, на исправление ситуации уйдет 15 654,49 рубля.





Слово прорабу

Как и всегда в таких случаях, мы захотели выслушать точку зрения прораба, тем более что отзывы у «ипэшника» хорошие (только одна заказчица поставила Виталию единицу, отметив, что никогда не посоветовала бы его своим знакомым). Мы звонили мастеру, но безуспешно. Тогда написали сообщение в Viber и дождались ответа. Виталий указал, что сможет побеседовать после 19 часов. Однако после 19 выяснилось, что супруга мастера заболела и он сам чувствует себя неважно. Специалист также уточнил, что у него есть кое-какие размышления насчет порядочности заказчика и в будущем он сможет все это рассказать при личной встрече. Дождемся выздоровления Виталия и обязательно побеседуем с ним, чтобы дополнить картину.