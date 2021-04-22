«Ошибки бывают, но водители могут на них вовремя указать». Репортаж с самого обыкновенного шиномонтажа

Источник материала: Onliner В этом году весна как-то не спешила. Не спешили и автомобилисты с заменой шин. И если в преддверии зимы «переобувать» колеса, как правило, едут все и сразу, то смена резины на летнюю проходит волнами. Мы отправились на одну типичную шиномонтажную станцию в столице, чтобы своими глазами взглянуть на работу мастеров. Со стороны кажется, дело несложное. Но приходится признать — нередки случаи, когда даже базовые действия выполняют спустя рукава. Как не нарваться на халтуру?





Место на столичном проспекте живописным назвать довольно трудно. Два ряда старых гаражей, за ними высится железнодорожная насыпь. Среди боксов — вывеска «Шиномонтаж». Не менее скромно выглядит и сама мастерская, под которую отвели один из тех самых гаражей. «Мы и сами понимаем, что на обложку такое не поставишь, — смеется Иван, владелец шиномонтажа. — Но мы предпочитаем брать качеством работы, а не внешним видом».









Один из клиентов стоит рядом с гаражами и наблюдает за тем, как меняют резину на его машине. «Об этом шиномонтаже узнал около трех лет назад, — говорит мужчина. — Во-первых, близко от дома находится, а во-вторых, цены не кусаются. При этом в другой мастерской сделали абы как, якобы потому что использую промокод с сайта со скидками. Мол, за такую цену (около 40 рублей) ничего нормального не ждите, потому что мы чуть ли не бесплатно работаем. Очень показательный был случай».





«Не везде ставят качественные балансировочные грузы. Обычно лепят стальные, еще и на дешевый скотч, — дополняет автовладелец. — В итоге все ржавеет, а скотч еле отдирается. А хочется, чтобы грузики были в цвет дисков, из полимера, а не только „бери то, что есть“. Еще один важный нюанс: если приезжает старый автомобиль, то домкрат стоит вставлять под рычаги, а не под пороги. Это важно, ведь иначе пороги погнутся или, еще хуже, начнут разваливаться. Не на всех монтажках об этом помнят».



















Пока болтали с автолюбителем, заметили, что один из работников шиномонтажа, Евгений, освободился. Говорит, в целом работа не запредельно сложная, цикличная. Но, по его словам, встречаются и тяжелые случаи: «Например, когда нужно натянуть резину на особые стенсовые диски. Порой одного взгляда на них достаточно, чтобы представить всю сложность процедуры. Когда первый раз пробовали работать со стенсовыми дисками, у нас ушло два дня. Обжимать резину прессом, взрывать пушкой, подогревать... Мы очень много времени потратили, прежде чем поняли, как делать все правильно. Зато клиенты со стенс-дисками быстро распространили о нас информацию по сарафанному радио. Мы, в принципе, часто „переобуваем“ гоночные автомобили — для драга, для дрифта, для того же стенса. Да мы и сами заядлые фаны автоспорта. Скажу так: работа есть круглый год, хотя, естественно, зимой ее меньше».









Собеседник убегает принимать нового клиента. А нам в глаза бросается необычный черный Volkswagen Golf II. Поначалу показалось — еще один клиент стоит в очереди. Присматриваемся: сиденье Recaro, дорогие диски BBS, больше 300 лошадиных сил под капотом… Нетрудно понять, что владелец этой машины интересуется гонками. Как выяснилось позже, хозяин хетчбэка — сам Евгений.







Подъезжают две спортивные BMW: Е36 и Е46. Наблюдая за тем, как мастера снимают колеса, уносят их и возвращают на место уже с новой резиной, спрашиваем, не возникает ли ощущения рутины. Все же последовательность действий, по сути, всегда одинакова, а «переобуть» порой нужно не один и не два десятка автомобилей за день. Один из сотрудников — Иван — отмечает: «На самом деле, в работе хватает интересных случаев. Бывает, приедет человек, просит исправить „халтуру“ — и рассказывает истории своих злоключений».





«Колеса, в принципе, можно переставить и самостоятельно в гараже, в этом нет каких-то особых сложностей, — добавляет мужчина, но тут же озвучивает несколько „но“: — Важно не забыть перед установкой отбалансировать актуальный комплект. Нужно помнить и о смазке резины — профессиональная монтажная паста дополнительно герметизирует борта. Вообще, прежде чем ехать в мастерскую, стоит почитать хотя бы базовую информацию по шиномонтажу, дабы не быть обманутым. Ну а после установки есть смысл проверить затяжку болтов и гаек, давление в шинах, состояние вентилей (отсутствие трещин), правильность установки направленной и асимметричной резины, а также балансировки (отсутствие вибраций на скорости 80—120 км/ч означает, что все в порядке). Безусловно, и у монтажников бывают ошибки — это же ручная работа. Главное, вовремя их исправлять, не так ли? Недавно, например, человек вернулся и попросил перебалансировать колеса. Сделали — все стало нормально».















Иван ненадолго возвращается к работе. В мастерскую один за одним приезжают BMW E39, стильный Volkswagen Golf, Lada Vesta, Opel Vectra — каких только моделей нет. Процесс занимает 15—20 минут для каждого авто, после чего место одной машины занимает другая. Если бы не разные модели транспортных средств, можно было бы ощутить цикличный приступ дежавю.





Тем временем еще один клиент уезжает со стоянки на летних шинах, а Иван возвращается к беседе: «Почему-то у шиномонтажников редко спрашивают о рынке шин, больше доверяя менеджерам по продажам. Хотя именно у нас есть опыт по обращению с резиной. В этом сезоне по соотношению цена/качество могу выделить Kormoran, Taurus и Tigar. Это „близнецы“ бюджетных суббрендов Michelin, завозятся из Сербии. С этой страной у Беларуси действуют специальные таможенные условия, за счет чего сербский товар выигрывает у конкурентов в стоимости».





«А вот российские шины типа КАМА, Tunga и им подобных рекомендовать не могу, — делится мнением мастер. — Это самые дешевые бренды. Продавцы отмечают, что рекламаций по этим товарам больше, чем по остальным. Также такая резина требует особого внимания при балансировке. На мой взгляд, если позволяет бюджет и планируется активное вождение, то есть смысл переплатить за более качественный продукт».









У ребят сейчас горячая пора — поток машин не прекращается. Тем не менее во время недолгого перерыва нам удается озвучить распространенную дилемму: «Так есть ли смысл менять шины на „лето“, искать место для хранения, бегать в поисках нормального шиномонтажа?»





Очевидно, вопрос настолько распространенный, что наши собеседники выдают «заготовку» без длительных размышлений: «Некоторые водители круглый год ездят на зимней резине, что, понятное дело, не есть хорошо. Из-за чрезмерной мягкости шин возрастает сопротивление, что влечет повышенный расход топлива, худшую управляемость, более длинный тормозной путь. И напоследок еще несколько важных рекомендаций. Чтобы продлить жизнь резине, ее нужно балансировать через 1500 км после первой установки, а затем спустя каждые 10 000 км. Раз в год нужно проверять подвеску на сервисе, делать развал-схождение. Кроме того, важно также хранить шины в теплом, сухом и темном помещении».

И вновь монтажники убегают встречать нового клиента. Ничего не поделаешь — такое время.