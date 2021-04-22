Как играть без видеокарты? Какой вариант выберешь ты?

Источник материала: Onliner Дефицит видеокарт на рынке поставил перед многими геймерами вопросы ребром: кто виноват и что делать? С виновными более-менее разобрались: пандемия, нарушенная работа заводов, высокий спрос пользователей на железо и бум майнинга криптовалют. Это факторы, с которыми придется мириться, скорее всего, весь 2021 год. Остается вопрос, что делать с апгрейдом старого железа, когда приобрести видеокарту по адекватным ценам пока не представляется возможным.

Сегодня обсудим несколько альтернативных вариантов поглощения игр, когда видеокарты у вас нет либо она уже ничего не тянет. Поговорим про встроенную графику процессоров и временные затычки в слотах видеокарт, облачный стриминг игр и консоли. Все это — сугубо компромиссные варианты, которые для геймера несут очевидные минусы по сравнению с тем, к чему они привыкли.

Стоит обозначить, что это обзорный материал, который наметит для вас пути к возможным решениям. Идеального и универсального для всех решения не существует, так что придется порефлексировать, чтобы разобраться в своих потребностях и соотнести их со своими возможностями.

Устаревшие затычки

Если бы я сейчас находился в ситуации, требующей обновления компьютера, то в первую очередь ориентировался бы на сборку системного блока с перспективой апгрейда, а не на видеокарты-затычки, которые сейчас можно купить по более-менее доступным ценам. Таких затычек есть две: GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1050 Ti. Они не очень интересны майнерам, которые добывают криптовалюту Ethereum, так как объем видеопамяти этих карточек не превышает 4 ГБ.

Первая — GeForce GTX 1650 — это карта позапрошлого поколения с апгрейдом памяти на более быструю, которую выпустили года два назад. В онлайн-играх и старых хитах в большинстве случаев демонстрирует отличную производительность в Full HD и на высоких настройках. С более современными проектами придется поумерить аппетиты в плане графики, чтобы добиться стабильного комфортного фреймрейта.

Вторая — GeForce GTX 1050 Ti — совсем древний реликт прямиком из 2016 года. Nvidia зимой решила возобновить ее поставки партнерам, чтобы облегчить ситуацию с дефицитом видеокарт в бюджетном сегменте. Эта карточка позволит даже поиграть в Cyberpunk 2077 в разрешении Full HD и на низких настройках графики примерно при 30 кадрах в секунду, но с просадками.

Почему я бы избегал их появления в своем игровом корпусе? Во-первых, они старые — морально устарели, а запаса прочности для новых игр практически нет. Во-вторых, стоят данные видеокарты по докризисным меркам довольно дорого.









Но если есть непреодолимое желание играть в Full HD на компромиссных настройках в онлайн проекты и нетребовательные игры, отговаривать не стану.

Процессоры со встроенной графикой

При сборке я бы ориентировался не на старые затычки, а на процессоры со встроенной графикой. Такие есть в актуальном поколении процессоров от Intel и AMD. Они больше подходят для варианта пересидеть годик бум криптовалют, не тратить лишних денег на видеокарту, а потом приобрести достойный ускоритель 3000-й серии.

Но если в случае со старыми затычками вы будете вольны выбирать, во что играть, и компромиссы будут некритичными, то «встроенка» рассчитана скорее на тех, кто готов довольствоваться малым и ждать.

Народным процессором со встроенной графикой от Intel сейчас считается Core i5-10400. Это среднебюджетный 6-ядерный процессор с запасом на будущее. У него есть собрат с индексом F, в котором видеоядро заблокировано, так что важно не ошибиться при покупке. На этом процессоре можно организовать достаточно бюджетную по современным меркам сборку без видеокарты. Она вывезет карточную Hearthstone, DotA 2, World of Tanks и League of Legends в Full HD, но потребует снизить разрешение и качество графики до 720p в «контре» и многих других играх. Однако HD-разрешение и низкие настройки графики не спасут в таких играх, как Death Stranding: частота кадров будет неиграбельной.

С этим процессором Intel со встроенной графикой можно будет потреблять медиаконтент и развлекаться классическими играми и отдельными онлайн-проектами. Но без дискретной видеокарты он предназначен только для того, чтобы переждать тяжелые времена и не переплачивать за видеокарты в условиях, когда они стоят в два-три-четыре раза дороже обычного.

Надо помнить, что у встроенной в процессор графики нет отдельной видеопамяти и под эти нужды система выделяет определенный объем из памяти оперативной. Так что в таких сборках нужно быть внимательным при выборе ОЗУ.

У «красных» также есть крепкие процессоры-конкуренты со встроенной графикой. Выделяются модели AMD Ryzen 5 3400G и AMD Ryzen 5 Pro 4650G — предыдущего и актуального поколения соответственно. Первый — с четырьмя ядрами, второй — с шестью. Их встроенная графика во многом превосходит описанное выше решение Intel. Ryzen 5 3400G, к примеру, позволяет играть в Cyberpunk 2077 в HD-разрешении с частотой 30—40 fps, тогда как у «встроенки» Intel в аналогичных условиях fps болтается в районе неиграбельных 10 кадров в секунду.



Возможности встроенной графики





Это лишь пара примеров. В магазинах можно найти процессоры с более свежей встроенной графикой UHD 750 от Intel, которая заметно превосходит предшественника. В любом случае направление для размышлений мы для вас обозначили, с процентами прироста производительности за дополнительную стоимость надо будет разобраться самим, потому что мы переходим к другой альтернативе видеокартам.

Игровой ноутбук

С ноутбуками для геймеров примерно та же беда, что и с видеокартами. Мобильные игровые станции с видеокартами новой, 3000-й серии испытали на себе дефицит чипов и стоят чрезвычайно дорого. Да, этот класс продуктов всегда обходился дороже сборки стационарного ПК. А если там еще используются и мониторы с высокой киберспортивной частотой обновления, то цена оказывается внушительной.

Но, вероятно, это также может быть связано с бумом майнинга. О чем говорить, если производитель MSI в официальном блоге рассказывает об эксперименте по майнингу крипты на ноутбуке GE76 Raider с видеокартой GeForce RTX 3080 и 16 ГБ оперативной памяти. Хешрейт добычи оказался сравнимым с возможностями дискретной видеокарты RTX 3070 для домашних компьютеров.

К тому же мы уже не раз видели майнинговые фермы с десятками подобных игровых ноутбуков, которые трудятся над добычей виртуальной валюты в шахтах.

Более-менее доступными по цене остаются игровые ноутбуки с видеокартами прошлых поколений, как, например, GeForce GTX 1650 с 4 ГБ видеопамяти или GeForce RTX 2060 на 6 ГБ. Конечно, такие станции в принципе слабо заточены под серьезный апгрейд в будущем, но позволяют в течение нескольких лет наслаждаться киберспортивными проектами и новыми играми в разрешении Full HD с некоторой кастомизацией настроек графики. Например, одна из самых популярных моделей в нашем Каталоге — ASUS TUF Gaming с 8 ГБ оперативной памяти, процессором Ryzen 73750H и видеокартой GeForce GTX 1650.

Приставка нового поколения

В этом блоке я не буду советовать PlayStation 5 или Xbox Series X. Пока эти топовые приставки остаются труднодоступными для геймеров. PlayStation 5 стоит как игровой ноутбук, у которого есть всем известный магазин бесплатных игр под названием торренты. Xbox Series X стоит чуть дешевле, но все равно это выше рекомендованной цены производителя.

Как мне кажется, для геймера на бюджете, который хочет пересидеть шторм с минимальными потерями, более интересной к приобретению является Xbox Series S — младшая приставка нового поколения от Microsoft, рассчитанная на мониторы до 1440p и телевизоры с Full HD. К настоящему моменту ее цена опустилась до вполне приемлемого уровня, максимально близкого к рекомендуемой цене для нашего региона.

Покупка Series S в качестве медиакомбайна, позволяющего посмотреть YouTube, Twitch и Netflix и запустить свежие игры, оказывается выгоднее, чем даже сборка компьютера на процессоре с интегрированной графикой. Другое дело, что такой компьютер можно использовать и для каких-то рабочих задач, но сегодня у нас не про работу.

А в связке с подпиской на каталог игр Game Pass младшая консоль от Microsoft точно позволит не заскучать в ожидании спада майнингового бума.

Облачный стриминг игр

Игровые компании все пытаются затащить геймеров в облачный стриминг, но пока выходит так себе. Основная причина заключается в качестве инфраструктуры связи, скоростях интернета и некомфортном пинге. Да и многие амбициозные проекты в наших краях не работают — например, Google Stadia или куда более интересный PlayStation Now. Хотя при должном рвении можно воспользоваться и ими, подставив несколько «костылей».

Если PS Now по ежемесячной подписке в €10 предоставляет доступ к каталогу игр, за которые дополнительно платить не надо, то работающий официально в нашем регионе GeForce Now, помимо подписки ($14 в месяц), требует еще и того, чтобы игры были оплачены в вашей библиотеке GOG, Steam, Epic и так далее. То есть нам предоставляют непосредственно технологический сервис стриминга, а не удаленный доступ к каталогу.

У российского сервиса PlayKey оплата за игровое время и вовсе почасовая. Час в облаке — 80 российских рублей, три часа — 225 рублей. Игры надо покупать отдельно либо пользоваться собственной библиотекой из популярных цифровых магазинов. Стоит учесть, что не все ваши игры могут быть доступны для стриминга из облака.

В общем, к стримингу игр пока остается слишком много вопросов: дисконнекты, пинг, краши картинки… Да и платить за то, чем ты, по сути, не владеешь, не очень хочется.

Осенью прошлого года я поскупился на быстрый апгрейд до RTX 3070. Да и с наличием у этой серии ускорителей были проблемы. Локти не грызу. Моя GTX 970 пока позволяет играть в нетяжелые проекты, отлично работает со старой библиотекой Steam. Тем не менее я определился, что наиболее интересным будет апгрейд в консольную сторону — во многом благодаря подписочному сервису Game Pass.

А какой из пяти дорожек воспользуетесь или уже воспользовались вы? Расскажите о личном опыте в комментариях.