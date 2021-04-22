Санстанция не рекомендует пить воду в пострадавших от аварии районах Минска

По данным столичных властей, авария, произошедшая на трубопроводе в ряде районов столице, ликвидирована.





Ранее сообщалось , что тревожная информация о плохой воде поступала из Чижовки, Лошицы, Малиновки, Серебрянки, Курасовщины, Чкаловского, поселков Гатово и Новый Двор.

В настоящее время специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляется лабораторный контроль качества воды, сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».

Как заявила главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак, «до получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду».