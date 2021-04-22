|
Санстанция не рекомендует пить воду в пострадавших от аварии районах Минска
Источник материала: Навiны
По данным столичных властей, авария, произошедшая на трубопроводе в ряде районов столице, ликвидирована.
Ранее
В настоящее время специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляется лабораторный контроль качества воды, сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».
Как заявила главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак, «до получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным столичных властей, авария, произошедшая на трубопроводе в ряде районов столице, ликвидирована.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)