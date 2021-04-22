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Волонтеры: на акциях в поддержку Навального в России накануне было задержано почти 1800 человек
Источник материала: Навiны
Во многих российских городах накануне прошли акции в поддержку Алексея Навального.
Всего, как отмечает
Большинство попало в автозаки в Санкт-Петербурге (799). Свыше 50 человек было задержано в следующих городах: Уфа (119), Казань (65), Барнаул (58), Воронеж и Сочи (по 53).
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Во многих российских городах накануне прошли акции в поддержку Алексея Навального.
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