Волонтеры: на акциях в поддержку Навального в России накануне было задержано почти 1800 человек

Во многих российских городах накануне прошли акции в поддержку Алексея Навального.



Фото с сайта Би-би-си

Всего, как отмечает ovdinfo.org , по всей стране было задержано 1756 человек.

Большинство попало в автозаки в Санкт-Петербурге (799). Свыше 50 человек было задержано в следующих городах: Уфа (119), Казань (65), Барнаул (58), Воронеж и Сочи (по 53).