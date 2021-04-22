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Волонтеры: на акциях в поддержку Навального в России накануне было задержано почти 1800 человек

22.04.2021 08:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во многих российских городах накануне прошли акции в поддержку Алексея Навального.

Волонтеры: на акциях в поддержку Навального в России накануне было задержано почти 1800 человек
Фото с сайта Би-би-си

Всего, как отмечает ovdinfo.org, по всей стране было задержано 1756 человек.

Большинство попало в автозаки в Санкт-Петербурге (799). Свыше 50 человек было задержано в следующих городах: Уфа (119), Казань (65), Барнаул (58), Воронеж и Сочи (по 53).

 

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Во многих российских городах накануне прошли акции в поддержку Алексея Навального.
 
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