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КГБ: По «делу о госперевороте» обвинения предъявлены четырем лицам. Дают признательные показания
22.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек в программе «Понятная политика плюс» на телеканале «Беларусь 1».
— В настоящее время четырем задержанным лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Все они дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием, — сообщил Бычек, пишет
Отметим, что пока известны имена трех задержанных по «делу о госперевороте» — это Григорий Костусев, Александр Федута, Юрий Зенкович. Имя четвертого фигуранта Константин Бычек не назвал.
По словам начальника отдела следственного управления КГБ, оперативно-разыскные мероприятия в отношении «участников заговора» продолжались более шести месяцев. Он отметил, что все этапы противоправной деятельности документировались и фиксировались, в том числе и при помощи технических средств.
— Сейчас можно рассказать о том, что эти лица, которые были озвучены, в том числе Федута, Зенкович, Костусев, они достигли тайного соглашения друг с другом о силовом свержении власти, естественно, неконституционным путем. Причем их деятельность выходила далеко за рамки простого обсуждения в этих конференциях и чатах. Зенкович предпринимал конкретные попытки по поиску, попытки вербовки, подкупа военнослужащих, готовых за денежное вознаграждение участвовать в свержении власти силовым способом, — сообщил Бычек. — Ему предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом ему обвинении он признал в полном объеме, активно дает показания о всех обстоятельствах совершенных им противоправных действий.
Журналист также пытался подтвердить у представителя КГБ, что три человека, которые были на встрече с Зенковичем и Федутой в Москве, являются «легендированными военнослужащими».
Константин Бычек отказался рассказывать о том, кто были эти три человека, которых ФСБ России называла то «белорусскими генералами» (кавычки были использованы в пресс-релизе российской спецслужбы, в нем также упоминались оппозиционно настроенные генералы ВС республики без кавычек), мотивировав это интересами следствия. Но пообещал, что позже общественность узнает обо всех подробностях.
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Он также сообщил, что российские спецслужбы подключились к операции по задержанию «заговорщиков» за 12 часов до ее начала.
— Могу сказать, что с момента получения первичной информации о ситуации был в курсе президент. В последующем главе государства регулярно, два раза в неделю, докладывалось о динамике проведения нами вот этих мероприятий. При этом глава государства лично координировал, курировал, давал отдельные поручения о проведении тех или иных мероприятий, — добавил начальник отдела следственного управления КГБ.
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Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек в программе «Понятная политика плюс» на телеканале «Беларусь 1».
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