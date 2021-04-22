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Класковский: «Спасая себя, режим ставит под удар независимость Беларуси»

22.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о том, как Москва использовала страшилку «о перевороте».

– Путин использовал «дело о госперевороте» в Беларуси, чтобы впечатлить российского обывателя и бросить камень в иноземных супостатов, – пишет Александр Класковский. – Выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, российский президент манипулятивно вплел тему подготовки переворота в Беларуси в ткань антизападной риторики.

Между тем публике до сих пор не представлено убедительных доказательств того, что за спинами посаженных в СИЗО КГБ Беларуси пушкиноведа Федуты, адвоката Зенковича и политика Костусёва стояли ЦРУ и американское руководство (или хотя бы спецслужбы Польши). Американское гражданство Зенковича — согласитесь, аргумент слабенький.

Но Москва, возможно, не просто подхватила страшилку, чтобы использовать ее для пиара, а и сама приложила руку к созданию сюжета. Во всяком случае, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в беседе с автором этих строк предположил, что «эта оперативная комбинация была разработана и реализована российскими спецслужбами».

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В общем, Лукашенко в этой истории (причем независимо от того, насколько приложили к ней руку российские спецслужбы) может оказаться не столько спасенным счастливчиком, сколько объектом московских манипуляций.

Кремлю на фоне этой страшилки сподручнее взять в оборот самого белорусского вождя. Держись, мол, поближе к нам, интегрируйся теснее, пускай к себе наши военные базы, иначе пропадешь как швед под Полтавой.

Самое печальное здесь то, что, спасая себя, режим ставит под удар независимость Беларуси.

 
 
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Политический обозреватель – о том, как Москва использовала страшилку «о перевороте».
 
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