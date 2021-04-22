Водопровод в Минске починили, но воду из крана пить пока нельзя

В 0.15 телеграм-канале Мингорисполкома сообщил, что повреждение водопровода полностью локализовано, водоснабжение в пострадавших районах восстанавливается и будет обеспечено ориентировочно в 01.30.

На месте работают городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, аварийные бригады УП «Минскводоканал», УП «Мингаз».

Санэпидемслужба Минска рекомендует водопроводную воду пока не пить. Отмечается, что специалисты проводят лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах столицы.

«До получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду», - сказала главный санитарный врач Минска Светлана Ермак.

В минских микрорайонах Чижовка, Лошица и Серебрянка на дорогах было затрудненно движение из-за потопа.

В магазинах из-за потопа образовались большие очереди за водой.

Вечером 21 апреля стало известно , что сразу несколько районов Минска остались без воды из-за серьезной аварии.

Позже Мингорисполком сообщил, что в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах нарушено водоснабжение из-а повреждения крупного водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм в районе одной из стройплощадок столицы.

Ожидалось, что повреждение локализуют до 22.40, после чего водоснабжение начнут восстанавливать, «но на это также потребуется какое-то время».

Автоцистерны с питьевой водой были отправлены в больницы.