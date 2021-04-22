ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Водопровод в Минске починили, но воду из крана пить пока нельзя

22.04.2021 08:51 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В 0.15 телеграм-канале Мингорисполкома сообщил, что повреждение водопровода полностью локализовано, водоснабжение в пострадавших районах восстанавливается и будет обеспечено ориентировочно в 01.30.

На месте работают городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, аварийные бригады УП «Минскводоканал», УП «Мингаз».

Санэпидемслужба Минска рекомендует водопроводную воду пока не пить. Отмечается, что специалисты проводят лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах столицы.

«До получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду», - сказала главный санитарный врач Минска Светлана Ермак.

В минских микрорайонах Чижовка, Лошица и Серебрянка на дорогах было затрудненно движение из-за потопа.

В магазинах из-за потопа образовались большие очереди за водой.

Вечером 21 апреля стало известно, что сразу несколько районов Минска остались без воды из-за серьезной аварии.

Позже Мингорисполком сообщил, что в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах нарушено водоснабжение из-а повреждения крупного водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм в районе одной из стройплощадок столицы.

Ожидалось, что повреждение локализуют до 22.40, после чего водоснабжение начнут восстанавливать, «но на это также потребуется какое-то время».

Автоцистерны с питьевой водой были отправлены в больницы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 0.15 телеграм-канале Мингорисполкома сообщил, что повреждение водопровода полностью локализовано, водоснабжение в пострадавших районах восстанавливается и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сивицкий: Москва увидела, насколько уязвим Лукашенко. Давление на переговорах будет максимальным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by