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Представлен обновленный хетчбэк Volkswagen Polo

22.04.2021 08:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На нашем рынке Volkswagen Polo до недавнего времени предлагался исключительно в виде седана, а с прошлого года он доступен уже в виде пятидверного лифтбека калужской сборки. В Европе же о таком Polo наверняка даже не знают — там продается традиционный хетчбэк, шестое поколение которого дебютировало в 2017 году. Теперь пришла очередь планового обновления евро-Polo.


Внешность Polo освежили в традиционно скупом для Volkswagen ключе. Хетчбэку достались измененные бамперы и светотехника — фары, соединенные светящейся полосой, полностью светодиодные и отныне входят в базовую комплектацию (за доплату доступна матричная оптика). А главная отличительная особенность «пятидверки» — диодные задние фонари новой формы.


Интерьер европейского Polo также преобразился не сильно, но оснащение стало богаче. Так, уже «в базе» у Polo есть виртуальная комбинация приборов с 8-дюймовым экраном, а у самых богатых версий он на 10,25 дюйма. Мультимедиасистемы — с тачскринами диагональю от 6,5 до 9,2 дюйма в зависимости от комплектации.


А еще Polo обзавелся новым блоком управления климат-контролем с сенсорными кнопками (это, к слову, опция). Подтянуто и качество отделочных материалов. За доплату доступен комплекс Travel Assist, включающий адаптивный круиз-контроль и систему автоматического удержания в полосе.



Дизельных версий в гамме обновленного Polo не будет. На выбор покупателям предложат модификации с бензиновыми трехцилиндровыми моторами 1.0 MPI (80 л.с.) и 1.0 TSI (95 и 110 л.с.), который также доступен в исполнении TGI для работы на метане, но отдача в таком случае снижена до 90 л.с. Коробки передач — 5-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот». Позже подоспеет «заряженная» версия GTI с 207-сильным мотором 2.0 TSI.


Прием заказов на обновленный Polo европейские дилеры начнут этой весной, цены пока озвучены не были.

 
 
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Продающийся с 2017 года в Европе хетчбэк Volkswagen Polo обновился и получил более богатое оснащение.
 
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