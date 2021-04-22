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Чехия выставила ультиматум: из Праги вышлют 70 российских дипломатов

22.04.2021 08:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил послу РФ Александру Змеевскому протест против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства и потребовал вернуть их всех обратно на свои места в дипломатическом представительстве.

Решение Москвы Прага ожидает до 12:00 (13:00 мск) четверга, сообщил глава МИД республики журналистам.

"Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников", - цитирует Кулганека ТАСС.

Для России это означает высылку 75% сотрудников посольства в Праге. По подсчетам МИД Чехии, его штат состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, тогда как в чешской дипмиссии в Москве работают только 5 дипломатов и 19 технических служащих.

Таким образом, из российского посольства в Чехии могут выслать 70 дипработников.

"Высылка (из России) 20 наших дипломатов фактически парализовала работу посольства (в Москве)", - отметил Кулганек.

Между тем в Кремле ответили на ультиматум Чехии по возврату высланных дипломатов, заявив, что "разговоры с Россией в стилистике требований являются бесперспективными".

"Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований", - прокомментировал требование Чехии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, посоветовала Чехии "оставить ультиматумы для разговоров в НАТО".

"Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим. Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России", - заявила она.

Как сообщалось, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел страны, совмещающий эту должность с постом главы МВД, Ян Гамачек заявили, что правительство Чехии обладает доказательствами причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице.

Чешская полиция объявила в розыск двух граждан России, имеющих при себе несколько паспортов, в том числе на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. По информации полиции и Национального центра по борьбе с организованной преступностью, эти люди находились в Чехии в период с 11 октября по 16 октября 2014 года.

17 апреля Прага объявила, что высылает 18 российских дипломатов и намерена «привлечь к ответственности» виновников инцидента, который закончился с человеческими жертвами. В ответ российский МИД объявил персонами нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии и потребовал, чтобы они в течение суток покинули Москву.

В начале недели стало известно, что правительство Чехии исключило Росатом из конкурса на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» за 6 млрд долларов.

 
 
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Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил послу РФ Александру Змеевскому протест против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства и потребовал...
 
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