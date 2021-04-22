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Внимание! Санстанция не рекомендует пить воду из-под крана в пострадавших районах Минска

22.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авария на водопроводе в Минске была локализирована в 0.15 минут 22 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

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Из-за аварии без воды накануне остались жители Октябрьского, Ленинского и частично Заводского районов / TUT.BY
Водоснабжение в пострадавших районах планировали восстановить к 1.30, при этом спасатели предупредили, что из-за аварии на трубопроводе "возможно ухудшение качества воды", пишет euroradio.fm

Санэпидемслужба Минска также пока не рекомендовала пить воду из-под крана в пострадавших районах. Сейчас специалисты исследуют ее качество.

"До получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду", —  цитирует главного государственного санитарного врача Минска Светлану Ермак пресс-служба Мингорисполкома.

Звонок о прорыве трубы на улице Уборевича поступил в службу МЧС накануне вечером в 21 час 13 минут. В соцсетях тем временем стали появляться фото и видео с улицы, основательно затопленной водой.

Причиной локального затопления проезжей части в Чижовке стало "повреждения водовода диаметром 1000 мм в районе одной из строительных площадок на ул.Уборевича", рассказали в МЧС. 

Без воды остались жители Октябрьского, Ленинского и частично Заводского районов. В сети появились фото из магазинов — люди отправились за бутилированной водой. Власти объявили, что организуют подвоз воды в цистернах, опубликовали список адресов.

Ближе к 23 часам выяснилось, что на месте происшествия поврежден и "подземный газопровод среднего давления диаметром 32 мм". Для устранения порыва вызвали  специалистов из "Мингаза". Те перекрыли газ и начали ликвидировать повреждения.

В МЧС пока не могут ответить на вопрос, что стало причиной аварии.

"Предполагаемая причина прорыва – устанавливается", — говорят в ведомстве.
 
Теги: Минск
 
 
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Авария на водопроводе в Минске была локализирована в 0.15 минут 22 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
 
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