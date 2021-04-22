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Скандал: испанский Бильбао лишили проведения матчей Евро-2020

22.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти города не согласны с таким решением УЕФА.



Стадион Сан Мамес в Бильбао не примет матчи Евро-2020 этим летом. УЕФА принял решение отобрать у Бильбао право проведения матчей турнира и уже уведомил власти города, хотя официально об этом будет объявлено 23 апреля, пишет .

Судя по всему, это связано с тем, что город не смог предоставить гарантии допуска зрителей на игры чемпионата, отмечает Marca.

Власти Бильбао не согласны с решением УЕФА. Они ссылаются на контракт, подписанный с УЕФА в 2014 году на проведение матчей чемпионата Европы по футболу, и утверждают, что УЕФА не предоставил им достаточных оснований для отказа от организации в четырех матчах (3 групповых и игра 1/8 финала).

Также баскские власти обвиняют Испанскую федерацию футбола (RFEF), которая, по их словам, "никогда не хотела видеть Бильбао местом проведения Евро-2020".

Отмечается, что вместо Бильбао матчи Евро-2020 может принять Севилья.
 
 
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Власти города не согласны с таким решением УЕФА.
 
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