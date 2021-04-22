Если посол США в Беларуси и появится, то вряд ли скоро. Каковы перспективы ее появления?

На протяжении длительного времени не может получить своего разрешения история с прибытием в Беларусь Джули Фишер, утвержденной в должности посла США еще в конце прошлого года. В чем причина, и каковы перспективы ее появления?





Для начала стоит напомнить, что в Вашингтоне белорусского посла тоже нет. Формально, конечно, это можно объяснять неожиданной кончиной назначенного на сей пост Олега Кравченко, однако нет сомнений, что в обычных условиях замена ему уже давно бы нашли. В том-то и фокус, что условия не совсем, мягко говоря, обычные.





Хотя Соединенные Штаты не признали официально объявленных итогов прошлогодних президентских выборов в Беларуси, запущенный ровно год назад процесс утверждения кандидатуры Джули Фишер, предложенной еще Дональдом Трампом, был продолжен и завершился 24 декабря принесением ею присяги.





На днях она сообщила, что была готова приехать в Минск еще в начале года, однако не смогла сделать это из-за отсутствия визы. Между тем и в конце января, и в феврале глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей выражал заинтересованность официального Минска в конструктивном взаимодействии с новой администрацией Белого дома, том числе с участием посла. Аналогичные намерения подтверждала и американская сторона.





В таких условиях естественным началом деятельности Фишер стали встречи с оппонентами действующей власти в Варшаве и Вильнюсе, прошедшие в начале февраля. Понятно, что они состоялись бы в любом случае, но при нормальном развитии событий, вероятно, все же после посещения страны пребывания.





Известно, что во время этих переговоров Джули Фишер высказывает негативную оценку, даваемую своим правительством положению дел в Беларуси, и подобная оценка не вызывает у белорусского руководства чувства глубокого удовлетворения.





Впрочем, на первых порах его комментарии на сей счет были довольно сдержанными. В частности, Макей предложил послу не ограничиваться односторонней информацией, а получать также и официальные комментарии. Но, возможно, последние события побудили белорусские власти к ужесточению подхода. Во всяком случае, уже на следующий день после информации посла о визе Владимир Макей заявил о готовности принять ее лишь при четком определении ею своего статуса.





По его словам, «если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это? Я думаю, что в таком случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать и не сможет эффективно работать, в том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США».





С этим мнением нельзя не согласиться. Без особого распоряжения белорусские чиновники будут избегать даже находиться с американским послом в одном помещении.





Кроме того, напомним, многолетнее отсутствие глав миссий было вызвано санкциями США против «Белнефтехима». Теперь санкции возвращаются, так что пребывание посла может оказаться мимолетным.





Наконец, если белорусское руководство посчитает, что его обвинения в адрес Вашингтона по поводу причастности к подготовке потенциального теракта обоснованы, то речь может зайти вообще о разрыве дипломатических отношений…





Совокупность всех этих обстоятельств подталкивает к выводу, что в нынешней ситуации полноценная американская дипмиссия в Беларуси едва ли появится.



