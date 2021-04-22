В Беларуси презентован Индекс национальной идентичности

«Индекс идентичности» - новый продукт BISS. Его цель - способствовать объективному пониманию изменения белорусской национальной идентичности, выявить тенденции и сформулировать прогнозы их дальнейшего развития. Первый выпуск индекса охватывает период август- октябрь 2020 года, то есть период наиболее активных протестов в Беларуси.

Идентичность и деморатия

Как отметил в ходе презентации академический директор BISS Петр Рудковский, подъем 2020 года был, прежде всего подъемом гражданского общества. Национальная идентичность не играла здесь решающей роли.





При этом, Петр Рудковский обратил внимание, что сильная национальная идентичность – это все же неоднозначный фактор демократизации.





Есть пример современных среднеазиатских стран, где национальная идентичность была использована для установления автократических режимов.





Если в обществе национальная идентичность сильная, а режим не смог найти общий язык по поводу данного вопроса, то он останется проблемным фактором для власти и способствует демократизации.





Если же национальная идентичность слабая, то она обычно компенсируется на субнациональном уровне или возникает повышенный спрос на наднациональную идентичность (панславизм, «русский мир», «панлатиноамериканство – чавизм», «евразийство» и т.д.). Но если наднациональный уровень не способствует демократическим ценностям – это может быть фактором тормозящим демократизацию.





Петр Рудковский также описал некоторые другие проявления идентичности и ее сочетания с процессами демократизации.

Критерии идентичности

Координатор индекса, аналитик BISS Вадим Можейко рассказал непосредственно про уровень белорусской национальной идентичности и вклад в это таких акторов, как бизнес, общество и государство.





По словам аналитика, сегодня не существует одной модели идентичности, которая бы всех устраивала и соответствовала бы разным критериям. В этой связи эксперты BISS выбрали ряд параметров, которые являются элементами белорусской идентичности. Это белорусский язык, культурная самобытность, отношение к бело-красно-белому флагу и гербу «Погоня» как историческим символам, поддержание исторического нарратива про становление и развитие белорусской нации, а также локальная идентичность как часть национальной идентичности.





В качестве источника информации о событиях были выбраны пять медиа: БелТА, TUT.by, Радыё Свабода, Наша Ніва и СБ. Беларусь сегодня.





В итоге, по словам Вадима Можейко, по результатам мониторинга за август - октябрь 2020 года общий Индекс идентичности составил 1493 пункта. Государственный вклад - 183 балла, вклад бизнеса - 51 балл, общественный вклад – 1259 балла. Таким образом, заслуга общества в укреплении национальной идентичности составила более 84,3%.





Единственная отрицательная оценка («-5») была получена в общественной сфере в результате заявления провластной многопрофильный активистки Юлии Артюх: «Я костьми лягу, но никогда БЧБ-флаг не поднимется над нашей страной».





Как отметил приглашенный эксперт BISS, культуролог Андрей Росинский, в том, что делает общество и государство для укрепления национальной идентичности – большая разница.





По его словам, позитивные действия государства, укрепляющие национальную идентичность, в основном предпринимаются на этнографично-фольклорном уровне. При этом эксперт отметил, что представители госорганов зачастую отказываются от позитивных исторических событий, делая акцент на негативных процессах, например, в отношениях с Польшей.



