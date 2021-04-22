Фотофакт: ЧП на водопроводе в Минске









Серьезная авария на крупном водопроводе в минской Чижовке была локализована в 00 часов 15 минут 22 апреля, сообщил телеграм-канал Мингорисполкома.





В результате аварии в Чижовке, произошедшей около 9 часов вечера 21 апреля, были затоплены некоторые парковки и стоявшие на них автомобили. Во многих кварталах Октябрьского, Ленинского и Заводского районов Минска исчезла вода.





Оперативно в магазины за водой рванули тысячи минчан. Во многих торговых точках в пострадавших районах вода в пятилитровых емкостях была раскуплена уже около 10 часов вечера.





пишет thinktanks.by По информации Мингорисполкома, цистерны с питьевой водой в первую очередь были отправлены к больницам. В частности, без воды остались Больница скорой медицинской помощи, 10-я больница, 3-я детская больница, 11-я больница и санаторная школа-интернат 9,thinktanks.by













По официальным сообщениям, в 00 часов 15 минут повреждение водопровода было полностью локализовано. В ряде пострадавших районов водоснабжение было восстановлено еще ночью.



















