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Фотофакт: ЧП на водопроводе в Минске

22.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авария была локализована в полночь



Серьезная авария на крупном водопроводе в минской Чижовке была локализована в 00 часов 15 минут 22 апреля, сообщил телеграм-канал Мингорисполкома.

В результате аварии в Чижовке, произошедшей около 9 часов вечера 21 апреля, были затоплены некоторые парковки и стоявшие на них автомобили.  Во многих кварталах Октябрьского, Ленинского и Заводского районов Минска исчезла вода. 

Оперативно в магазины за водой рванули тысячи минчан. Во многих торговых точках в пострадавших районах вода в пятилитровых емкостях была раскуплена уже около 10 часов вечера. 

По информации Мингорисполкома, цистерны с питьевой водой в первую очередь были отправлены к больницам. В частности, без воды остались Больница скорой медицинской помощи, 10-я больница, 3-я детская больница, 11-я больница и санаторная школа-интернат 9, пишет thinktanks.by



По официальным сообщениям, в 00 часов 15  минут повреждение водопровода было полностью локализовано. В ряде пострадавших районов водоснабжение было восстановлено еще ночью. 
 
Теги: Минск
 
 
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Авария была локализована в полночь
 
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