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Меган Маркл осмелилась позвонить королеве - и сделала это не одна
22.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жена принца Гарри Меган Маркл дозвонилась до Елизаветы II: герцогиня вместе с маленьким сыном Арчи выразила свои соболезнования королеве в связи со смертью ее супруга.
© AP / Simon Dawson
Прощание с принцем Филиппом состоялось 17 апреля. На похороны дедушки прилетел принц Гарри, но
Близкие друзья Меган рассказали изданию People, что, несмотря на все обиды, она очень хотела поддержать семью, поэтому попыталась выразить соболезнования издалека.
Маркл дозвонилась до Елизаветы II и поговорила с ней несколько минут перед началом прощальной церемонии в Виндзоре. Компанию герцогине составил ее сын Арчи - присутствие малыша стало гарантом того, что Ее Величество дослушает мятежницу и не бросит трубку на первой секунде. После этого Маркл также прислала личное послание для родственников, написанное от руки.
По словам источников, беременная экс-актриса постоянно была на связи с мужем, пока тот находился в Британии. Многие верили, что
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Герцогиня все-таки смогла переселить себя и поговорила с Ее Величеством перед похоронами принца Филиппа.
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