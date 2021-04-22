Меган Маркл осмелилась позвонить королеве - и сделала это не одна

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена принца Гарри Меган Маркл дозвонилась до Елизаветы II: герцогиня вместе с маленьким сыном Арчи выразила свои соболезнования королеве в связи со смертью ее супруга.

Прощание с принцем Филиппом состоялось 17 апреля. На похороны дедушки прилетел принц Гарри, но без Меган Маркл . Беременная герцогиня сослалась на запреты врачей и нашла способ проститься с герцогом другим путем, не привлекая внимания прессы своим присутствием и позволив мужу побыть с семьей тет-а-тет.

Близкие друзья Меган рассказали изданию People, что, несмотря на все обиды, она очень хотела поддержать семью, поэтому попыталась выразить соболезнования издалека.

Маркл дозвонилась до Елизаветы II и поговорила с ней несколько минут перед началом прощальной церемонии в Виндзоре. Компанию герцогине составил ее сын Арчи - присутствие малыша стало гарантом того, что Ее Величество дослушает мятежницу и не бросит трубку на первой секунде. После этого Маркл также прислала личное послание для родственников, написанное от руки.

По словам источников, беременная экс-актриса постоянно была на связи с мужем, пока тот находился в Британии. Многие верили, что принц задержится на 95-й день рождения бабушки, но Гарри улетел обратно к Маркл.

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