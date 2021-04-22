Источник материала: Sputnik Беларусь

По голосу и образу "песняра" Леонида Борткевича Беларусь узнавали во всем мире, а по степени народной любви этот артист, как и весь легендарный ансамбль, значительно превосходил многих наших именитых современников.

О том, каким знаменитый певец был не на публике, а в узком кругу близких ему людей, и насколько экранный образ солиста "Песняров" отличается от реального человека, впервые в своей жизни рассказали его сыновья ― Ричард и Кристиан.

"Папа очень-очень добрый, если мама (олимпийская чемпионка Ольга Корбут ) ― такая жесткая, у нее постоянно дисциплина, то отец всегда мне все покупал, можно сказать, пестил", ― говорит Ричард.

"У меня то же самое. Как-то мама (третья жена артиста — модель Татьяна Родянко) более строгой была, а папа более мягкий, всегда говорил "да", все разрешал, все покупал, то же самое, что у Рики", ― добавляет Кристиан.

"Через год хотел бы сделать папин концерт в память о нем. Это обязательно", ― отмечает Ричард. Это может быть концерт друзей Леонида Борткевича, где будут звучать его песни, соглашаются друг с другом сыновья артиста.

Что касается карьеры, то свое будущее Ричард и Кристиан видят по-разному и идти по стопам отца не планируют. Ричарда интересуют IT-технологии и криптовалюта, "за последние полгода она очень поднялась, за этим будущее", а Кристиан пока учится, интересуется иностранными языками и подумывает о медицине.

"Смерть отца реально сплотила нас. Сплотила Таню (третья супруга Борткевича), Кристика, ну и вообще я познакомился со многими Борткевичами ― двоюродные сестры, близкие, родственники моего отца, которых я не знал", ― говорит Ричард.

Полную версию беседы с сыновьями Леонида Борткевича Ричардом и Кристианом смотрите на видео.

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