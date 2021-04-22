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Атмосферный фронт будет хозяйничать в стране
Источник материала: Навiны
В четверг, 22 апреля, на погоде в Беларуси скажется влияние атмосферного фронта.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. На большей части территории республики пройдут дожди. Местами прогремят грозы.
Ветер юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый.
Как сообщалось ранее, из-за неблагоприятных погодных явлений
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В четверг, 22 апреля, на погоде в Беларуси скажется влияние атмосферного фронта.
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