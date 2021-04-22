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Атмосферный фронт будет хозяйничать в стране

22.04.2021 09:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В четверг, 22 апреля, на погоде в Беларуси скажется влияние атмосферного фронта.

Атмосферный фронт будет хозяйничать в стране
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. На большей части территории республики пройдут дожди. Местами прогремят грозы.

Ветер юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый.

  • Брест +10..+12°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +14..+16°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +15..+17°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +10..+12°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Могилев +15..+17°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +12..+14°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с).

Как сообщалось ранее, из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В четверг, 22 апреля, на погоде в Беларуси скажется влияние атмосферного фронта.
 
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