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Тихановская: «Мы, белорусы, не поступимся суверенитетом и независимостью»
22.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политик, которую белорусские власти считают «причастной к террористической деятельности», сделала заявление накануне встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве.
– Хочу подчеркнуть, что белорусский народ очень тепло и добрососедски относится к России. Предлагаю оставить отношения наших народов именно такими. Любое решение, которое затрагивает национальные интересы, не может быть принято и тем более осуществлено без воли белорусского народа.
Светлана Тихановская напомнила, что белорусы, которые сражаются за свободу, умеют за себя постоять: «И мы, белорусы, не поступимся суверенитетом и независимостью».
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Политик, которую белорусские власти считают «причастной к террористической деятельности», сделала заявление накануне встречи Александра Лукашенко и Владимира...
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