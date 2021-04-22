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Тихановская: «Мы, белорусы, не поступимся суверенитетом и независимостью»

22.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политик, которую белорусские власти считают «причастной к террористической деятельности», сделала заявление накануне встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве.

Тихановская: «Мы, белорусы, не поступимся суверенитетом и независимостью»

– Хочу подчеркнуть, что белорусский народ очень тепло и добрососедски относится к России. Предлагаю оставить отношения наших народов именно такими. Любое решение, которое затрагивает национальные интересы, не может быть принято и тем более осуществлено без воли белорусского народа.

Светлана Тихановская напомнила, что белорусы, которые сражаются за свободу, умеют за себя постоять: «И мы, белорусы, не поступимся суверенитетом и независимостью».

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Политик, которую белорусские власти считают «причастной к террористической деятельности», сделала заявление накануне встречи Александра Лукашенко и Владимира...
 
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