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Марсоход Perseverance впервые смог получить кислород с Марса

22.04.2021 09:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Марсоход Perseverance впервые смог получить кислород из атмосферы Марса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте НАСА, сообщает Lenta.ru.


Фото: NASA/JPL-Caltech

Испытание состоялось 20 апреля, кислород удалось получить благодаря экспериментальному инструменту Moxie. Как отметили в ведомстве, такие устройства могут однажды обеспечить астронавтов пригодным для дыхания воздухом.

Ранее в апреле сообщалось, что на фотографии, сделанной марсоходом Perseverance, на самом деле изображена не радуга, а вспышка от линзы. Радуги на Марсе, по данным НАСА, быть не может.

В начале марта марсоход Perseverance впервые проехался по поверхности Марса. Общее время поездки робота составило 33 минуты. За это время он преодолел 6,5 метра: 4 метра вперед и еще 2,5 после разворота на 150 градусов. Так ученые протестировали оборудование марсохода для последующей калибровки его систем.

Планетоход Perseverance сел на поверхность Марса в районе кратера Езеро 18 февраля. Это пятый американский марсоход, посетивший планету. В его задачи входит сбор образцов грунта, которые будут доставлены на Землю примерно через десять лет. На борту устройства установлены система получения кислорода из атмосферы Марса и вертолет Ingenuity, который совершил полет 19 апреля.

 
 
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