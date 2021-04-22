Mitsubishi анонсировала свой первый электрический кроссовер - Airtrek

Источник материала: Tut.by

Компания Mitsubishi показала первые изображения будущего «паркетника» на электротяге под именем Airtrek — на рынок машина выйдет уже в этом году.





Имя Airtrek использовалось японской компанией в начале 2000-х гг. — так назвали первое поколение среднеразмерного кроссовера Mitsubishi, который затем переименовали в известный всем Outlander. Подробностей об «электричке» пока немного. В предельно лаконичном фирменном пресс-релизе говорится, что новый Airtrek является воплощением концепции «e-cruising SUV», в основе которой лежит три ключевых понятия — «электрический» (electric), «расширяющий возможности» (expanding), «выразительный, уникальный» (expressive). Дизайн новинки будет решен в фирменном стиле Dynamic Shield с X-образным оформлением передка, отточенном на других моделях Mitsubishi, включая представленный зимой Outlander четвертого поколения.





Airtrek станет первым полностью электрическим кроссовером марки. Разрабатывался он специально для китайского рынка, а производство будет налажено на мощностях СП GAC Mitsubishi. В дилерских салонах Airtrek появится к концу текущего года, о возможности выхода кроссовера за пределы КНР информации пока нет.