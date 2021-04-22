ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Mitsubishi анонсировала свой первый электрический кроссовер - Airtrek

22.04.2021 09:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Mitsubishi показала первые изображения будущего «паркетника» на электротяге под именем Airtrek — на рынок машина выйдет уже в этом году.


Имя Airtrek использовалось японской компанией в начале 2000-х гг. — так назвали первое поколение среднеразмерного кроссовера Mitsubishi, который затем переименовали в известный всем Outlander. Подробностей об «электричке» пока немного. В предельно лаконичном фирменном пресс-релизе говорится, что новый Airtrek является воплощением концепции «e-cruising SUV», в основе которой лежит три ключевых понятия — «электрический» (electric), «расширяющий возможности» (expanding), «выразительный, уникальный» (expressive). Дизайн новинки будет решен в фирменном стиле Dynamic Shield с X-образным оформлением передка, отточенном на других моделях Mitsubishi, включая представленный зимой Outlander четвертого поколения.


Airtrek станет первым полностью электрическим кроссовером марки. Разрабатывался он специально для китайского рынка, а производство будет налажено на мощностях СП GAC Mitsubishi. В дилерских салонах Airtrek появится к концу текущего года, о возможности выхода кроссовера за пределы КНР информации пока нет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Mitsubishi показала первые изображения будущего «паркетника» на электротяге под именем Airtrek - на рынок машина выйдет уже в этом году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская: «Мы, белорусы, не поступимся суверенитетом и независимостью»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by