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Вот сколько официально в Беларуси стоит «народный» фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6

22.04.2021 09:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце марта Xiaomi представила новый фитнес-браслет Mi Band 6 (соответственно, и его международную версию Mi Smart Band 6). Фирменный магазин Xioami раскрыл официальную цену гаджета в Беларуси.


На сайте Xistore говорится, что за Mi Smart Band 6 будут просить 149 рублей (47 евро по нынешнему курсу). В Европе устройство оценили в 45 евро, а в Китае — в 30 евро. Точная дата начала продаж пока не называется.

Напомним: трекер оснастили экраном на 1,56 дюйма с AMOLED-матрицей (326 ppi, яркость до 450 нит). Устройство способно измерять показатели владельца при 30 видах физической активности, причем — в автоматическом режиме (например, при беге или плавании). Есть защита от воды (5 АТМ), возможность измерять уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений, а также следить за показателями человека, когда он спит. Из дополнительных функций есть возможность вести календарь менструальных циклов. Автономность браслета — до 19 дней.

 
 
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