Олимпийский девиз может быть изменен





Глава МОК Томас Бах © EPA-EFE/LAURENT GILLIERON





Глава организации предложил добавить в девиз "Быстрее, выше, сильнее" слово "вместе"





Олимпийских девиз "Быстрее, выше сильнее" может быть изменен через три месяца. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.





Девиз был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.





ТАСС. "Я предлагал добавить к "Быстрее, выше, сильнее" еще и слово "вместе". Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен", - цитирует Баха



