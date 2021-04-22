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Фото от папочки: Шейк показала чувственный снимок, который сделал Купер

22.04.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская супермодель Ирина Шейк приятно удивила поклонников: брюнетка поделилась особенным снимком, который сделал ее экс-бойфренд Брэдли Купер.

Актер и модель расстались в 2019 году, но продолжила совместно воспитывать дочь Лею. В последнее время бывших возлюбленных все чаще видят вместе: например, звезды прокатились по Нью-Йорку и эту встречу сразу же назвали "свиданием". А теперь звездные родители решили подогреть внимание публики другим способом.

Новый пост Шейк в Instagram заинтриговал поклонников: Ирина опубликовала чувственный снимок, намекнув на то, что его сделал ее бывший возлюбленный.

Фотография в поддержку бренда Burberry, на которой маленькая дочка модели тянет ее за руку, собрала множество лайков и комментариев, но не из-за идеи кадра, а из-за сопроводительной, красноречивой подписи.

"Моя мечта @riccardotischi17 @burberry. Фото: папочка", - игриво подписала фото Шейк.

На снимке Шейк позировала в эффектной двойке знаменитого бренда: в черном бра-топе и шортах-бермудах, накинув на плечи шубу.

"Ну точно Брэдли сфотографировал"; "Семейная коллаборация"; "Папа Купер постарался"; "Спасибо папочка Брэдли за такой кадр мамочки Шейк", - прокомментировали фолловеры. Напомним, что до этого фанаты заметили платье, которое испортило безупречную фигуру Шейк.

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают новый снимок в соцсетях модели: поклонники уверены - это намек на скорое воссоединение экс-возлюбленных.
 
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