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Huawei начала продажи автомобилей. Но не под своей маркой
Источник материала: Tut.by
Известная в основном своими смартфонами китайская компания Huawei решила попробовать силы в автоиндустрии. Правда, показанный на автошоу в Шанхае кроссовер Seres SF5 оригинальной разработкой Huawei не является.
Более того,
Доработанный SF5 хоть и располагает электрическим приводом, но это не стопроцентный электрокар, а «гибрид» с бензиновым «удлинителем хода». Под капотом находится 1,5-литровый турбодвигатель, который используется в качестве генератора для подзарядки тяговой батареи, но движение обеспечивает только электромотор. Такую
На выбор будут представлены две версии «паркетника» — с одним или двумя электромоторами. В последнем случае суммарная мощность установки достигает 551 л.с., а крутящий момент — 820 Нм. До 100 км/ч полноприводная версия может разгоняться за 4,68 секунды. Заявленная дальность хода — более 1000 км (по устаревшему циклу NEDC).
В длину SF5 достигает 4,7 м, ширина — 1,93 м, а между осями у автомобиля насчитывается 2,87 м. В салоне кроссовера — виртуальные по последней моде приборы и вертикальный дисплей медиасистемы Huawei HiCar с интерактивным голосовым управлением. А еще из оснащения заявлены панорамная стеклянная крыша, атмосферная подсветка, передние сиденья с подогревом, вентиляцией и функцией массажа, аудиосистема с 11 динамиками и система полуавтономного вождения.
В Китае SF5 уже поступил в продажу — первые машины появились во флагманских магазинах Huawei. Цены начинаются от 216 800 юаней (33 400 долларов в пересчете).
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Китайская компания Huawei решила попробовать силы в автоиндустрии. Правда, показанный на автошоу в Шанхае кроссовер Seres SF5 оригинальной разработкой Huawei не является.
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