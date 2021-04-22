Нефть снова дешевеет. Эксперты рассказали, как это повлияет на финансовые рынки

Источник материала: Tut.by

В США публичные компании начинают отчитываться о финансовых результатах деятельности, что поможет многое понять о реальном состоянии экономики. Тем временем во Франции разразился сельскохозяйственный кризис, цены на нефть поползли вниз, а аналитики все чаще говорят о скорой коррекции на рынках. Как в этой ситуации вести себя инвесторам и на какие активы обратить внимание? На эти вопросы ответили эксперты в нашем совместном с криптобиржей Currency.com материале.

Во что перспективно вкладываться в 2021 году?



Евгений Коваленко Автор телеграм-канала «Лимон на чай» Автор телеграм-канала

Сейчас наблюдаю за тремя перспективными, как мне кажется, направлениями для инвестирования:

Производителями смартфонов;

«Зелеными» энергетическими компаниями;

Компаниями, работающими на госзаказах.

Сегодня я поделюсь своими мыслями на эту тему, а также приведу примеры компаний, на которые стоит обратить внимание.

Производители смартфонов

По прогнозам исследовательской компании Gartner, в 2021 году производители смартфонов продадут 1,58 млрд гаджетов. Это на 9% больше, чем в 2020 году. Возможные причины роста:

Постоянный выпуск новых, более продвинутых моделей;

Появляются бюджетные смартфоны, поэтому купить новую модель могут люди с достатком ниже среднего;

С переходом на удаленную работу телефон стал рабочим инструментом и альтернативой компьютеру.

На кого здесь стоит обратить внимание? Xiaomi — китайский производитель смартфонов и другой техники, занимает третье место в мире и в Китае по объёму производства и продаж смартфонов. Причина популярности в том, что у компании есть как дешевые ($66), так и дорогие девайсы ($926).

Ставка на разные ценовые сегменты приносит плоды — продажи смартфонов Xiaomi уже обогнали Apple ко второй половине 2020 года (46,2 млн против 41,7 млн). Еще одна «фишка» компании — диверсификация. Xiaomi производит не только смартфоны, но и бытовую технику, ноутбуки, телевизоры. А в 2023 году компания планирует выпустить электроавтомобиль.





На графике видно, что акции Xiaomi падают. Причина — при Трампе компания попала в «черный список» США из-за подозрений в сотрудничестве с китайскими военными. Американским инвесторам и фондам запрещено вкладываться в компании из «черного списка», что привело к оттоку денег.

Новый президент США Джо Байден хочет наладить отношения с Китаем. Американский суд уже приостановил решение Трампа по Xiaomi. Связь компании с военными не была доказана. В результате акции Xiaomi снова станут доступны для американских инвесторов, что может стать дополнительной причиной роста котировок.

«Зеленые» энергетические компании

Джо Байден планирует потратить $2 трлн на перевод энергетики Америки на экологически чистые источники: солнечные панели, ветряные установки и возобновляемый газ. Кроме того, в феврале 2021 он вернул США в Парижское соглашение по климату. Это документ, обязывающий сократить выброс вредных веществ в атмосферу. При Трампе Америка вышла из этого соглашения.

Традиционные источники энергии исчерпаемы и когда-то закончатся. Это еще одна причина присмотреться к «зеленым» компаниям. Наиболее остро дела обстоят с нефтью. По некоторым подсчетам, ее запасов хватит приблизительно на 42 года. Рано или поздно эта проблема возникнет и с природным газом, и с углем. Поэтому вопрос придется решать на мировом уровне независимо от политических трендов.

Здесь обратить внимание стоит на Nextera Energy — американскую компанию, которая производит, продает и доставляет потребителям электроэнергию. Их акции стабильно растут уже пять лет.





Nextera Energy входит в индекс S&P100 — топ-100 крупнейших американских компаний. Кроме того, Nextera Energy ежеквартально платит и регулярно повышает дивиденды. Средняя дивидендная доходность за последние пять лет — 2,24%. Это не самый высокий показатель, но он может стать аргументом для тех, кому нужен пассивный доход.

Компании, которые зарабатывают на госзаказах

Государство может заказывать товары и услуги у какой-то компании. Например, если нужно поставить питание в детские сады, власти проводят тендер. Кто в нем победил, тот и получает контракт на производство и поставку еды. В военной отрасли все иначе. В этой сфере государство предпочитает работать с монополистами. То есть с компаниями, которые главенствуют в этой отрасли и обладают наилучшими наработками.

Контракты часто заключают на несколько лет вперед. Поэтому отрасль госзаказов предсказуема для инвесторов — можно предположить, сколько денег компания будет зарабатывать в будущем.

Первое место по оборонным расходам занимают США. В среднем за последние 20 лет Штаты каждый год увеличивали их на 2,3%.При этом в 2019 году военные расходы составили $732 млрд, в 2020 — $738 млрд, а на 2021 год запланирован бюджет в $740 млрд.

Советую обратить внимание на General Dynamics — производителя военной и аэрокосмической техники. Он входит в десятку крупнейших подрядчиков военно-промышленного комплекса США. Более 65% доходов приходится на федеральные военные заказы. Компания строит как военную авиацию, так и коммерческие самолеты. Гражданская авиация приносит около 23% выручки. Еще часть выручки приходится на обслуживание техники, например, пассажирских самолетов. Это приносит деньги General Dynamics даже в мирное время.

До пандемии акции General Dynamics стабильно росли, но в 2020 просели. С начала 2021 года наметился тренд на восстановление.





Почему падает стоимость нефти?



Михаил Кархалев Аналитик криптобиржи Currency.com Аналитик

В центре внимания сегодня — нефть. «Черное золото» пока можно назвать основным индикатором ситуации в мировой экономике и даже политике. 20 апреля цены на марку WTI весьма заметно просели: с $64,3 до $61,5. Причин для распродаж было сразу несколько.

В переговорах по ядерной сделке с Ираном в Вене участникам удалось добиться прогресса. Основным вопросом стало то, каким способом США будут возвращаться к исполнению своих обязательств в рамках соглашения, несмотря на поддержку Штатами Израиля, который устроил взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе. Снижение напряженности в Персидском заливе на текущий момент перестало быть потенциальной угрозой для снижения добычи нефти, что и оказало давление на котировки.





Власти Индии объявили о новых карантинных мерах в ряде городов, включая Нью-Дели, что также оказало давление на котировки, ведь в случае усугубления ситуации с пандемией в стране спрос на нефть со стороны производственных компаний может упасть. Кроме того, в отдельных японских регионах также планируется введение режима чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений.

Власти США разработали антимонопольный законопроект против ОПЕК, поскольку их абсолютно не устраивает политика картеля по ограничением на добычу. Фактически США планирует выйти из соглашений и продавливать собственную политику на сырьевом рынке. Это — третий удар по котировкам.

Несмотря на повсеместную вакцинацию, как мы видим, проблема пандемии с повестки дня до конца на снята, что в случае роста количества заболеваний может негативно сказываться не только на нефтяных котировках, но и на фондовых рынках. Ну и, конечно же, без очередного витка конфликта “США против всего мира” не обходится.

«Ожидания роста велики, но и осторожность все сильнее»



Валерий Кот Финансовый консультант

Сейчас идет первая серьезная неделя отчетности компаний США: около 80 компаний, входящих вS&P500, сообщат о прибыли за первый квартал. Чтобы понять основные настроения, царящие на рынках, можно обратиться к выпуску Global Fund Manager Survey за апрель от Bank of America. Это опрос среди 200 управляющих с общим портфелем под управлением примерно в $553 млрд. Главная мысль — «Экономический отскок подходит к пику, и теперь большинство опасается сворачивания стимулирования, инфляции и налогов».

Судя по опросу, ожидания роста экономики все еще очень высоки. Подавляющее число управляющих ожидают заметного экономический роста в следующие 12 месяцев, и, как следствие, — быстрого роста прибылей корпораций.

Но и осторожность проявляется все сильнее. Участники рынка опасаются главных рисков — инфляции и повышения доходности облигаций. Страхи, связанные с COVID-19, отошли на второй план, все больше говорят о последствиях. Рост инфляции приведет к повышению краткосрочных ставок, в свою очередь, увеличение доходностей по облигациям заставит рынки акций корректироваться.

Управляющие все больше отказываются от покупки облигаций. Вместо этого деньги идут в наличные или акции, особенно американские. Отдельно стоит отметить рост уверенности в экономике США. Успехи государства в вакцинации населения и росте экономики развернули поток денег с развивающихся рынков на рынки Штатов. Больше трети управляющих верят, что S&P500 снова может стать самой прибыльной инвестицией 2021 года.





Упомянутая в прошлом обзоре тайваньская компания TSMC оказалась под давлением США. Штаты запретили этому производителю поставлять процессоры для китайской Phytium, которую вместе с еще шестью компаниями внесли в «черный список». Предположительно их деятельность связана с созданием суперкомпьютеров для военных КНР и помощи в развитии оружия массового поражения. Скорее всего, это негативно скажется на имидже TSMC — крупнейшего производителя полупроводников в мире.

Идей для инвестиций на этот раз могу предложить несколько.

Disney имеет существенный потенциал роста. В прошлом году развлекательные парки компании закрывались и вместо прибыли приносили убытки. Однако другая часть бизнеса — стриминг — помогла Disney получить $3,6 млрд свободного денежного потока в прошлом финансовом году. Стриминговый сервис Disney+ за 18 месяцев смог привлечь 100 млн пользователей, на что Netflix потребовалось около 10 лет. По прогнозам Disney, количество платных подписчиков к 2024 году может достичь 300−350 млн.





Рост инфляции уже отразился на стоимости продуктов питания по всему миру. Способствует этому и ситуация во Франции, где на фоне поздних заморозков случилась настоящая сельскохозяйственная катастрофа. Сотни тысяч гектаров виноградников, полевых культур и деревьев, пшеница — все это жертвы климатической нестабильности.

Однако производители сельскохозяйственного оборудования и удобрений могут извлечь из этого выгоду. Можно выделить несколько компаний, которые могут выиграть от роста цен на продукты питания. Например, производителя средств защиты растений Corteva, который может выиграть в условиях потенциального изменения климата. Albemarle, American Vanguard, и Ashland Global Holdings — производители аммиака, большая часть которого уходит на производство аммиачных удобрений. Высокий спрос на сельскохозяйственную технику сопровождается низким уровнем ее запасов на складах. От этого скорее всего смогут выиграть такие компании, как Deere и AGCO.

Новости о неминуемом росте инфляции, в том числе в потребительском секторе, обращают особенное внимание на бумаги надежных ритейлеров — Walmart, Amazon и Albertson Companies.

ВНИМАНИЕ! Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций . Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.

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